宣明智作東邀藍委「爭取客家票源」？郭台銘：兄弟爬山各自努力

巴拉圭衛福部長率團訪台　外交部：加強兩國醫衛合作交流

▲支持與台灣延續邦交的巴拉圭執政黨，日前在總統大選獲勝，巴拉圭衛福部長波帕今率團訪台5天。外交部表示，此行將進一步加強兩國醫衛合作交流。（示意圖／取自Pixabay）
▲支持與台灣延續邦交的巴拉圭執政黨，日前在總統大選獲勝，巴拉圭衛福部長波帕今率團訪台5天。外交部表示，此行將進一步加強兩國醫衛合作交流。（示意圖／取自Pixabay）

中央社

（中央社記者黃雅詩台北7日電）支持與台灣延續邦交的巴拉圭執政黨日前在總統大選獲勝，巴拉圭衛福部長波帕今天率團訪台5天。外交部表示，波帕此行將進一步加強兩國醫衛合作交流。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部發布新聞稿指出，巴拉圭衛福部長波帕（Julio Borba，另譯波爾巴）夫婦與衛福部國際關係司司長伊菈素絲塔（Cecilia Irazusta）3人應邀於7日至11日訪台，外交部表達誠摯歡迎。

此行為波帕首度訪台，在台期間將拜會衛福部、健保署、國際合作發展基金會，並接受外交部次長俞大㵢款宴。訪團另將視察巴拉圭駐台大使館，參訪國泰綜合醫院、台大癌醫中心分院、台北101大樓、國立故宮博物院及台北孔廟等經文設施。

外交部表示，波帕是心臟外科醫師出身，具備中央及地方衛生單位完整行政資歷，於2021年3月COVID-19疫情嚴峻之際，臨危受命接任衛福部長並成功管控疫情。

波帕任內曾4度於「世界衛生組織」（WHO）相關會議為台灣執言，堅定支持台灣國際參與，堅信台灣能對國際公衛議題及全球人民健康福祉作出貢獻。

外交部指出，台灣與巴拉圭建交近66年，兩國在公共衛生領域攜手執行「衛福部醫療照護品質提升計畫」，並將「醫療資訊系統」導入巴國191間公立醫療機構，大幅提升醫療品質與看診效率，深獲巴國人民肯定。

外交部說，波帕此次訪台將進一步加強兩國醫衛合作與交流，並深入瞭解台灣政經發展及醫衛成就，台灣將與巴拉圭持續合作，追求兩國人民的健康福祉，並於國際社會並肩努力打造更美好未來。

總統蔡英文前天與巴拉圭新任總統當選人潘尼亞（Santiago Pena，另譯：貝尼亞）通話，祝賀他高票當選。外交部長吳釗燮昨天表示，將嘗試邀請潘尼亞訪台，在潘尼亞8月舉辦就職典禮之前就有可能來台。（編輯：楊蘭軒）1120507

與巴拉圭總統當選人通話　蔡英文盼持續拓展深化台巴友好邦誼

外交成果落實人民！巴拉圭交換生：台灣夢成真

潘尼亞當選鞏固巴拉圭右翼　為對外談判提供力量

潘尼亞：巴拉圭持續為台灣發聲　與中國建交無吸引力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀