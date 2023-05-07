巴拉圭衛福部長率團訪台　外交部：加強兩國醫衛合作交流

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此行為波帕首度訪台，在台期間將拜會衛福部、健保署、國際合作發展基金會，並接受外交部次長俞大㵢款宴。訪團另將視察巴拉圭駐台大使館，參訪國泰綜合醫院、台大癌醫中心分院、台北101大樓、國立故宮博物院及台北孔廟等經文設施。
外交部表示，波帕是心臟外科醫師出身，具備中央及地方衛生單位完整行政資歷，於2021年3月COVID-19疫情嚴峻之際，臨危受命接任衛福部長並成功管控疫情。
波帕任內曾4度於「世界衛生組織」（WHO）相關會議為台灣執言，堅定支持台灣國際參與，堅信台灣能對國際公衛議題及全球人民健康福祉作出貢獻。
外交部指出，台灣與巴拉圭建交近66年，兩國在公共衛生領域攜手執行「衛福部醫療照護品質提升計畫」，並將「醫療資訊系統」導入巴國191間公立醫療機構，大幅提升醫療品質與看診效率，深獲巴國人民肯定。
外交部說，波帕此次訪台將進一步加強兩國醫衛合作與交流，並深入瞭解台灣政經發展及醫衛成就，台灣將與巴拉圭持續合作，追求兩國人民的健康福祉，並於國際社會並肩努力打造更美好未來。
總統蔡英文前天與巴拉圭新任總統當選人潘尼亞（Santiago Pena，另譯：貝尼亞）通話，祝賀他高票當選。外交部長吳釗燮昨天表示，將嘗試邀請潘尼亞訪台，在潘尼亞8月舉辦就職典禮之前就有可能來台。（編輯：楊蘭軒）1120507