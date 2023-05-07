研究：「這5項活動」最能紓壓！　專家提「1關鍵」讓效果更持久

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研究揭最紓壓活動 這五項讓人降低心跳速率國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，這是個有趣的健康報導，選出20項人們經常從事的嗜好，進一步調查哪些嗜好最能放鬆壓力，結果發現最能紓壓的前五項是針織、釣魚、寫網誌、書寫以及畫畫。除了前五項可以讓人降低心跳速率，其他15項嗜好，例如(排名)：烘焙(9)、烹飪(11)、瑜珈(15)、園藝(16)、健行(18)等，我們在做這些嗜好時，心跳速率會增加，這些對於健康和情緒都具有調劑效果，也可以達到紓壓效果。
依自身嗜好選擇 紓壓效果更持久不過，林家興提醒，與其問哪個嗜好最能降低心跳速率，不如問自己喜歡哪些嗜好，是否經常持續地從事這些嗜好。生活在充滿壓力的時代，「持續」和「自己喜歡」才是紓壓的關鍵，真正能夠幫助我們在忙碌緊張的生活中產生紓壓效果的嗜好，一定是我們喜歡且經常會做的嗜好。
別急著說「不」 多嘗試尋找符合自己的喜好董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，很多人可能還不清楚自己喜歡做什麼，戴怡君提醒，原則是先別說「不」，如同逛賣場，有很多試吃活動，先試吃才知道喜不喜歡，再決定要不要買，建立紓壓習慣選擇嗜好活動也一樣，多嘗試，符合自己喜好、覺得有紓壓效果，就能開始；另外可試著找一些同好、建立群組互相分享與激勵，並訂定達成目標後給自己的獎勵，有助於維持動機、養成習慣。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57674
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