批大學校規踐踏學權　台學聯籲速修《大學法》

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有鑑於《大學法》修正的必要性，一直未能在學生之間廣傳，青團的修法倡議，也一直未能與校園現場拉近距離，台學聯自4月26日起在臉書邀請大學生投稿校方侵害學生權益事件，盼倡議《大學法》修法必要，並陸續發表「大學為何鬼話連篇系列」。
台學聯指出，元智大學校方在沒有與學生會溝通的前提下，提案修正行政會議「學生參與會議代表推選原則」部分條文，學生代表必須先經由校長同意邀請，然後才能依名冊排序（會長、議長、研究生代表、畢聯會會長、宿治會會長、各系學會會長）輪流列席行政會議。
台學聯提到，雖然之後在相關會議的討論下，該項提案最終遭擱置，但未來是否重啟提案審議程序仍是未知。
台學聯表示，行政會議之於學生權益的重要程度，無異於其他校級會議，訴求《大學法》修法，必須在各級會議擴大學生參與，打破校方對學生不斷打壓的死循環；主張校園內所有事情都與學生相關，不應侷限「學業、生活及訂定獎懲有關規章之會議」，在修法上，應該反面列出得不置學生代表的會議，才能夠進一步保障學生參與會議的權利。
中央大學學生會日前欲發布刊載「以為A片都是演真的喔？成人影片的迷思」專欄的學生會電子報，內容討論「性興奮的表現」、「女性生殖器官構造」、「陰莖的社會、文化觀點」、「成人影片中橋段的真實性」議題，結論並探討「成人影片」對主流性文化的影響。
學生會在請求學務處協助轉發全校郵件時，被以「學生可能未滿18歲」、「學校風氣比較保守」、「可能會讓學務處承受輿論風險」等理由，建議先摘除文章後再協助代發，遭學生指控校方進行言論審查。
台學聯訴求，在現行條文「大學應輔導學生成立由全校學生選舉產生之學生會及其他相關自治組織，以增進學生在校學習效果及自治能力」中，將「輔導」改為「協助」，並敘明學生會運作的目標為「增進學生公共參與、自治及學習能力」，同時明定學生會的「人事聘任、財務管理、法規制定、選舉與運作獨立」應受法律保障，給予學生會獨立自主地位。
高雄餐旅大學學生投稿指出，現今高等教育現場出現竟還有服裝儀容規定、服儀糾察隊取締、強制學生住宿、宿舍宵禁門禁晚點名、晨掃等荒謬規定。
高雄餐旅大學規定學生入校必須穿著校服、不得染非自然髮色的顏色、男生頭髮不可過長、不可留鬍子；日間部大一學生強制住宿、不分年級晚上會進行集合點名、實施夜間門禁宵禁；實施勞作教育，一、二年級學生須於一週內若干日的早上6點40分進行晨掃等，若違反規定會以校內獎懲辦法議處。
台學聯指出，近年學生們多次向校方表示希望「鬆綁」服儀相關規定，分別於校務會議、校長座談等會議提出意見，但學生代表席次甚少、校方態度強硬，難以撼動「穿上制服即是專業訓練」的想像；不滿的學生曾向教育部申訴，卻得到「尊重大學自治」的回應。
台學聯說，前述「學生服儀禮節輔導實施辦法」，經行政會議討論通過、校長核定後實施，而高餐的學生代表只有在校長或會議決議邀請時，才能出席或列席行政會議、行政會議的會議記錄亦全無公開，學生代表少少的席次，僅是學校為演出虛假民主的角色，遑論改變規定。《大學法》明定，與學生學業、生活及訂定獎懲有關規章之會議應有經選舉產生之學生代表出席，但現今高餐的校規，已經不是修正《大學法》、增加學生代表席次可以挽救的了。
台學聯呼籲，立法委員與各界人士應一同關注高雄餐旅大學的現況，大學應該是個學風自由、鼓勵思考辯論、在研究高等學問的同時推展社會進步的所在，而非如同「工廠」一般，將學生塞入一個個模具塑形而禁止其發表不同意見。