頑童《中國說唱巔峰對決》合體！大陸選手：瘦子帥到不敢跟他講話
愛奇藝夏天最燃綜藝《中國說唱巔峰對決2023》昨（6日）晚6點於愛奇藝國際版首播，去年有參賽《中國說唱巔峰對決》的Mc Hotdog熱狗、GAI周延今年不下場改當賽事評論員，加上首輪比賽的特邀講解員謝帝，3個OG（高手、前輩之意）陪伴大家觀看比賽並給予最公正客觀的講解跟評判，更開玩笑地說「我們三個沒有下去比賽，怕我們三個下去比，贏太多」，讓GAI周延跟謝帝趕忙撇清「都是狗哥講的」。3位也打頭陣上場表演自己的歌曲，絕佳的表演功力跟華麗的舞美為這場夏天最強說唱賽事揭開序幕。
記者楊穎軒／綜合報導
前導影片中，除了3位OG的表演秀之外，36位說唱歌手各自陸續進場集結，其中受矚目的就是團體頑童MJ116，《中國說唱巔峰對決2023》是頑童MJ116 3個成員首次說唱綜藝首秀，3個人將分開以個人身分參賽，談及參加節目感受，大淵表示「很開心，期待跟他們（選手）吃遍大江南北」，瘦子則說「滿興奮的，期待可以跟很多不同的人合作」，對於比賽準備狀況，小春也回「蓄勢待發」，有趣的是3位在進入候場區後，與許多說唱歌手打招呼認識時，他們都不約而同地對頑童說「我從小就是頑童的粉絲」、「從小聽你們歌長大」，可見3個人在說唱屆的資歷。瘦子更是被眾多男說唱歌手，像滿舒克、TangoZ、白景屹等，都誇讚顏值「瘦子就是帥」、「太帥了，帥到不敢跟他講話的那種！」
《中國說唱巔峰對決2023》今年賽事升級，36位說唱選手在節目中集結，開闢廠牌聯賽和個人聯賽，首集就是首輪四大廠牌PK賽，四大廠牌分別是種夢D.M.G、成都集團、Woken Day、SUP音樂，將兩兩廠牌派出各派出選手BATTLE， 究竟誰能在巔峰對決的舞台上，擁有一席之地？誰又能成為2023巔峰說唱聯盟？這個夏天跟著節目見證，《中國說唱巔峰對決2023》5/6日起每週六18點於愛奇藝國際版獨家首播。