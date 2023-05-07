好市多毒莓果稱「賣很久沒事」挨轟！醫揭最大盲點 曝A肝死亡率
好市多進口的「科克蘭冷凍三種綜合莓」近日被檢出含有A肝病毒，整起事件不只備受消費者討論，在醫界也鬧得沸沸揚揚，昨（6）日好市多聲明指「冷凍莓果產品在國內已經販售很長一段時間，今年3月之前，國內並沒有導致A肝確診案例」，要消費者無須恐慌。對此台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰直接怒轟：「到底在講什麼？敢不敢讓吃過的民眾驗A肝抗體？」掀起另一波新話題。
記者張志浩/綜合報導
林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢指出，A肝並非每次感染就會有很嚴重的症狀，有些患者並不會就醫，甚至沒什麼感覺，且莓果在賣出後，消費者也不一定會馬上食用，基本上患者要就醫並出現急性黃疸和肝炎才會通報，所以「沒有通報不代表不會發生」，好市多這樣的聲明確實有些疑慮。
不過李柏賢表示，整起事件還是要回歸醫學上的討論，許多民眾因為吃到好市多莓果感到緊張，不過若本身並無明顯症狀，肝指數也正常，其實就無需再進行所謂的「A肝抗體檢測」，除非目的是為了咎責，且大多數感染的人都會自行痊癒，只要支持性治療、監測肝功能即可，不會造成慢性帶原或造成後遺症，僅少數年長者仍造成肝衰竭而死亡，整體死亡率小於千分之三。
李柏賢提醒，A肝病毒感染後潛伏期2至6週，6歲以下兒童大多沒明顯症狀，成人症狀較明顯且嚴重度隨年紀增加而增加，臨床症狀就是急性肝炎的症狀，包含疲倦、噁心、嘔吐、發燒、黃疸或茶色尿。
A型肝炎在衛生條件不好的地方較為盛行，例如東南亞，台灣較年長的民眾很多都曾感染過並有終生抵抗力，雖然好市多莓果議題不斷延燒，但民眾無需過度擔憂，若有安排東南亞或較落後國家的旅遊行程，則可施打A型肝炎疫苗無活性疫苗，定期檢測肝指數、自身狀態，有異狀儘早就醫，才是對健康最好的把關。