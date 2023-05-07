台股第二季難脫震盪格局　COMPUTEX、股東會成焦點

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而在台股方面，孫傳恕指出，4月市場受到台積電下修及景氣放緩影響，造成半導體相關類股短線回檔，其中以費城半導體指數表現弱於全球股市，台股也隨之出現拉回，不過，在生成式AI ChatGPT題材延續，以及疫情解封後服務業內需持續熱絡，統計零售及餐飲業營業額均較去年同期擴增，3月整體零售業營業額為3685億元，年增幅達7.1%之多，同期餐飲業營業額766億元，年增幅更是來到9.8%，帶動4月觀光、通訊網路、電腦及周邊族群股價表現相對出色。
孫傳恕說明，本月底台北國際電腦展COMPUTEX即將登場，主題聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等主題，不少科技指標大廠高層都將到場共襄盛舉，有利於相關族群表現，另外，隨時間進入股東會旺季，公司所發布的營運展望與股利政策亦將成為市場焦點。
整體而言，孫傳恕認為，有鑒於景氣仍在谷底調整階段，至下半年前台股將處於震盪格局，此時可趁市場拉回時，布局中長線科技類成長股，以迎接下半年起的電子產業成長，包括伺服器、Gaming、新規格產品等庫存回補需求逐漸恢復，建議聚焦半導體、伺服器、關鍵電子零組件配置，另外，可同步檢視獲利持續擴大修正及庫存調整落後的產業，進行汰弱留強持股調整。