宣明智作東邀藍委「爭取客家票源」？郭台銘：兄弟爬山各自努力

台股第二季難脫震盪格局　COMPUTEX、股東會成焦點

▲4月市場受到台積電下修及景氣放緩影響，造成半導體相關類股短線回檔。（圖／NOWnews資料照）
▲4月市場受到台積電下修及景氣放緩影響，造成半導體相關類股短線回檔。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

台股本週狹幅震盪，週五指數收在15626.07點，小漲17.04點，漲幅0.11%，全週上漲46.89點，漲幅0.3%，平均日均量2052.61億元。法人方面，外資連續第三週站在賣方，賣超台股93.34億元，惟較前一週賣超幅度縮減，自營商也連三週站在賣方，調節11.33億元，僅有投信連續第二週小幅回補39.96億元，三大法人合計賣超64.71億元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
 PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，聯準會本週宣布升息一碼，但美國經濟展望仍需持續觀察，因為即使通膨持續下行，但服務產業通膨壓力仍高，加上金融借貸條件面臨緊縮，短期消費信心難以大幅提升，市場認為下半年美國景氣陷入成長停滯機率上升，並同步預期年底聯準會將宣布降息，在前景不明朗的環境下，股市出現震盪的機率升高。

 而在台股方面，孫傳恕指出，4月市場受到台積電下修及景氣放緩影響，造成半導體相關類股短線回檔，其中以費城半導體指數表現弱於全球股市，台股也隨之出現拉回，不過，在生成式AI ChatGPT題材延續，以及疫情解封後服務業內需持續熱絡，統計零售及餐飲業營業額均較去年同期擴增，3月整體零售業營業額為3685億元，年增幅達7.1%之多，同期餐飲業營業額766億元，年增幅更是來到9.8%，帶動4月觀光、通訊網路、電腦及周邊族群股價表現相對出色。

 孫傳恕說明，本月底台北國際電腦展COMPUTEX即將登場，主題聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等主題，不少科技指標大廠高層都將到場共襄盛舉，有利於相關族群表現，另外，隨時間進入股東會旺季，公司所發布的營運展望與股利政策亦將成為市場焦點。

 整體而言，孫傳恕認為，有鑒於景氣仍在谷底調整階段，至下半年前台股將處於震盪格局，此時可趁市場拉回時，布局中長線科技類成長股，以迎接下半年起的電子產業成長，包括伺服器、Gaming、新規格產品等庫存回補需求逐漸恢復，建議聚焦半導體、伺服器、關鍵電子零組件配置，另外，可同步檢視獲利持續擴大修正及庫存調整落後的產業，進行汰弱留強持股調整。

批大學校規踐踏學權　台學聯籲速修《大學法》

巷仔內／阿扁救陳致中高調請願喊修《選罷法》　綠委挺不挺陷兩難

郭台銘劍指藍總統提名　北中南辦4場大造勢「首站高雄今晚登場」

巷仔內／《海保法》立法卡關引爆環團怒火　爭點難解考驗政府整合

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀