上合外長會議　秦剛：反對外部勢力插手地區事務

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據中國外交部訊息，秦剛於當地時間5日出席外長會議。秦剛表示，當今世界面臨多重危機和挑戰，冷戰的死灰復燃，單邊保護主義逆流湧動，霸權主義、強權政治正在抬頭。
他說，上合組織作為國際和地區事務中重要建設性力量，愈是國際形勢變亂交織、愈要堅定弘揚「上海精神」，構建更加緊密的上合組織命運共同體。
秦剛提出5點建議。第1點，堅持戰略自主，加強團結互信。堅定支持彼此維護主權、安全、發展利益，反對外部勢力插手地區事務，策動「顏色革命」。
第2點，深化安全合作，守護地區和平。繼續嚴厲打擊「東突」等「三股勢力」、毒品販運、跨國組織犯罪，支持阿富汗構建廣泛包容的政治架構，堅決打擊一切形式的恐怖主義。
第3點，倡導開放包容，促進聯動發展。堅決抵制任何破壞國際經貿秩序和市場規則的行為，維護產業鏈、供應鏈穩定順暢。中國將以今年主辦第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇為重要契機，同各方一道努力，「推動這條機遇與繁榮之路在新的10年愈走愈寬廣」。
第4點，堅守公平正義，完善全球治理。中國願同各方加強協調配合，共同支持上合組織參與落實構建人類命運共同體、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等重大倡議，攜手推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。
第5點，著眼長遠發展，加強機制建設。有序完成伊朗、白俄羅斯加入上合組織進程，推動上合組織更好適應形勢發展變化，增強凝聚力、提升行動力、擴大影響力。
秦剛強調，中國願不斷擴大與成員國合作，在國家發展振興的道路上攜手前行，繼續朝著構建人類命運共同體的目標共同努力。
上合組織峰會預定7月3日至4日在新德里舉行。
據上合組織官網介紹，上合組織由中國、哈薩克、吉爾吉斯、俄羅斯、塔吉克、烏茲別克於2001年6月15日在中國上海宣布成立。
目前上合組織國家包括8個成員國，分別為印度、哈薩克、中國、吉爾吉斯、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克、烏茲別克；另有4個觀察員國和9個對話夥伴。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1120507