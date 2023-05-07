專訪／宋芸樺外婆過世留遺憾 自學食譜找回童年：從小吃她的便當
愛奇藝奇幻喜劇《不良執念清除師》敘述打怪三人組曾敬驊、宋芸樺、彭千祐穿梭陰陽界，超渡人的執念幻化成的怪物，女主角宋芸樺接受《NOWnews今日新聞》專訪，她表示對金鐘視后鍾欣凌的單元最有感觸，鍾欣凌劇中因為對於女兒被綁架，每年比照女兒年齡做一個人形娃娃，想像女兒長大的模樣，宋芸樺說：「我外婆去年離開，我很懂突然失去家人的感覺，最大的遺憾是沒有學完外婆的食譜。」
記者羅凌筠/專訪
宋芸樺從小學開始，就是外婆親自煮菜做便當，長大後她一直想找機會，把外婆的拿手菜學起來，自己在外住可以煮來吃，3年前她和外婆學做菜，從上菜市場買食材到進廚房炒料，都是外婆手把手教，沒想到那成了唯一一次的經驗，她說：「我唯一學到一道菜是因為拍YouTube，跟外婆學客家湯圓，當時沒有意識到有一天會失去她。」
對於思念外婆的執念，宋芸樺坦言很難放下，比方說為了找回外婆的沾醬味道，宋芸樺買了同樣牌子的醬油跟醋，不停換比例試味道，可是怎麼調就是調不出外婆的味道。由於外婆沒有留下食譜或筆記，宋芸樺只能靠記憶中的味道，自己實驗找回童年的美味，她說：「對於親近的人要放下很難，生離死別是每個人要學習的課題，我現在能慢慢放下，是因為過了一段時間回想，全部都是跟外婆美好的回憶。」
對於愛情執念也是這麼深嗎？宋芸樺掐指一算，通常她恢復情傷的時間，差不多是交往時間的一半，因此以前結束愛情長跑的話，振作期會比較長，「我自己對愛情的執念也有過要放下一陣子，有時候錯過一個人，你會想會不會有機會遇到更適合的人？但是隨著經歷變多，會發現人與人之間就是緣分。」