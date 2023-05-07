張國煒昔批廉航「延誤沒東西吃」！星宇航空今被迴力鏢狠打臉
星宇航空JX800航班昨（6）日因日本成田機場恐怖側風一度無法降落，後又發生JX803航班因為併班出狀況，最後發生全機無法起飛，發放睡袋讓乘客在候機室過夜的荒唐鬧劇。董事長張國煒雖一早清晨就趕赴日本現身道歉，但過去一席批評廉航「飛機延誤了也沒東西吃」的言論被挖出，成為今日最打臉。
記者黃韻文/綜合報導
星宇航空近日話題不斷，和五月天合作「Mayday」觸禁忌惹議，昨（6）又發生乘客被迫睡機場的窘境。網友在批踢踢貼出星宇航空董事長張國煒過去受訪內容，回顧張國煒10年前時任長榮航空董事長，曾批便宜的廉價航空不過是虛榮的東西：「日子也不能改對不對，什麼都不行，然後飛機延誤了也沒東西吃」。
沒想到後來被逼退的張國煒，成立星宇航空後也遇到班機延誤、乘客沒東西吃，甚至發睡袋讓乘客睡在候機室的突發狀況。貼文引起眾人熱烈討論：「迴力鏢飛了十年」、「打得有點痛」、「話真的不能說太早」、「考古專家厲害」。
一名受到延誤的乘客在臉書透露，今（7）早張國煒就趕赴日本現場，親自現身向眾人道歉，且態度相當親切有禮，現場乘客更描述張國煒「說了抱歉跟對不起應該有20次」，而星宇航空也針對受影響的旅客全額退費，獲得網友力挺：「沒看過有航空公司的董事長會出面處理這種事，K董加油」。