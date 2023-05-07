星宇航班延誤連環爆　張國煒飛日安撫旅客今親駕機返台

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原訂於6日下午4點10分起飛的JX803東京-台北航班，首先因航機出現指示燈異常與旅客併班問題而兩度延後登機，好不容易航機於當晚6點多結束檢查，但又遭遇機組員工時超時問題而無法起飛，於是星宇航空再從台北派遣兩名機師赴日執飛。
等到機師抵達東京成田機場後，JX803乘客登機遂開始登機作業，但在機上等到今（7）日凌晨1點多，卻被通知機場已過宵禁時間，凌晨不能起飛，此時廣播宣布全額退費，並發放睡袋讓300多位旅客下機至候機室閘門處休息等待，此時旅客已經怨聲載道，根據網路上流傳的影片畫面，已經和星宇地勤人員出現衝突。
今日上午，星宇已派1架A321neo客機作為加班客機JX2800，已飛往成田機場要把部分乘客帶回台灣，但由於座位不足，剩下100多名旅客會安排陸續簽轉其他航空公司航班返台，但起飛時間仍待成田機場同意，並優先給老弱婦孺以及需協助的旅客返台。
星宇航空董事長張國煒今日一早也前往東京成田機場向旅客致歉，今日將親自把JX801開回台，公關長聶國維透露，該班機不會有乘客與機組員，主要為將卡在日本的A350飛返台灣調度。目前星宇有兩架空中巴士A350廣體客機都卡在日本，致使一班飛洛杉磯航班被迫取消。星宇航空表示，目前已經緊急調派4名連同張國煒在內的A350機長，昨夜搭乘外家航空前往成田機場，駕駛兩架A350，並於日本時間上午約9點起飛返台。
星宇航空表示，對於此次航班延誤深感抱歉，JX803之旅客將全額退票，並全力協助後續行程事宜，同時內部也將全面深刻檢視本次事件之處置措施。