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敏惠醫專美保科學子於樹谷音樂餐廳成果展演

▲敏惠醫專美保科成果展在樹谷音樂廳展演，產業界嘉賓與演出學生合影（圖／敏惠醫專提供）
▲敏惠醫專美保科成果展在樹谷音樂廳展演，產業界嘉賓與演出學生合影（圖／敏惠醫專提供）

記者張振興/台南報導

敏惠醫護管理專科學校美容保健科108級學習成果展 6日在台南市樹谷音樂廳登場，本次展演主題為「異述」，展示了美容保健科學生在校所學的成果、專業技能，也展現了他們的創意和熱情。

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學生以「異述」作為設計理念，訴說著四年來在技術養成上從零到有的學習成果。意旨在學習過程中，難免遇到挫折與失敗，一切的挫敗並非徒勞，乃是透過努力重新再製直到完美呈現，也因為這些的不同，也讓學生們創造出與眾不同的自己；這次作品以「彖曰．遊京」、「驚魂」、「塞娜邊姬」、「幻化」、「夢魘」及「魅影」，敘述出學生們精彩的故事。


台南市勞工局局長王鑫基親自參與展演活動，高度肯定敏惠辦學認真，深受社會各界高度好評。尤其同學不僅是採取全公費培育，同時畢業即銜接至優質產業任職，於一年實習期間皆能獲得機構提供的有酬實習待遇，感謝與會的產業能成為青年學子的引路人，成就每位同學。

▲展演的彩妝、髮型、服裝及道具都由學生發揮創意親自完成（圖／敏惠醫專提供）
▲展演的彩妝、髮型、服裝及道具都由學生發揮創意親自完成（圖／敏惠醫專提供）
校長葉至誠表示，敏惠醫專作為一所技職院校，落實務實致用的精神，著重動手做的能力，這項成果展示是專四年級同學在專業老師的指導下，經一年的緊密籌畫，呈現四年的扎實學習。師生共同參與，同學獲益良多。展演不僅展示了學生們的專業技能，學校在教學上也不斷創新，強調實務能力的培養，讓學生們在學習的過程中能夠掌握專業技能和創意。


美容保健科主任張嘉苓說，對於敏惠學子這次展演優異的表現表達嘉勉，相信透過活動演出將為學生們帶來更多的寶貴經驗，同時也為將來產業的發展注入更多活力和動力，未來將繼續推動教學創新，加強學生實務能力的培養，為學生們提供更多展示平台的機會。

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