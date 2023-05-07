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嘴唇腫脹、擦不完黃膿　1族群特別容易傳染膿痂疹

嘴唇腫脹、擦不完黃膿　1族群特別容易傳染膿痂疹
嘴唇腫脹、擦不完黃膿　1族群特別容易傳染膿痂疹

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】10歲的小孩嘴唇周圍疼痛和流膿前來就診，就醫檢查後發現嘴唇腫脹，在鼻子和嘴巴周圍有金黃色的結痂和組織液滲出，經過醫師診斷為膿痂疹，抗生素治療三天後有改善；膿痂疹好發於兒童身上，由於會經由接觸傳染，群體生活者或是衛生習慣不佳者易互相傳染。

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膿痂疹是皮膚表層的細菌感染

書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，膿痂疹是皮膚表層的細菌感染，通常是由金黃色葡萄球菌或鏈球菌感染所引起，這些細菌平時就存在於我們的生活環境及皮膚表層，在健康的人身上並不會造成疾病，台灣由於氣候潮溼悶熱，細菌很容易在皮膚孳生，一旦免疫力下降或是皮膚出現小傷口，細菌就會趁虛而入造成感染。

嘴唇周圍的分泌物就像擦不乾淨的蜂蜜！蘇軏指出，膿痂疹的病灶常出現在臉部，患部可能會癢會痛，部分嘴唇會出現腫脹，主要的表現是在鼻子、嘴巴周圍觀察到金黃色的結痂，看起來有點像乾掉的蜂蜜黏在皮膚上。有些小孩會因為搔抓，而造成範圍擴散，在身體其他部位也出現型態類似的病灶。

早治療通常不會留下疤痕

治療方面，蘇軏提到，以局部抗生素藥膏使用為主，感染情況較嚴重者可能會需要口服抗生素治療，病程一般在一個星期左右，及早治療通常不會留下疤痕。

預防方式包含勤洗手、修剪指甲避免因搔抓造成皮膚受傷感染、皮膚傷口要做好清潔照護及避免接觸感染者等。此外，因過敏性鼻炎而常擤鼻涕的兒童，會因為反覆摩擦容易造成局部皮膚破損；本身有異位性皮膚炎或是其他皮膚病灶者，因為皮膚的完整性有缺損，都是較容易得到膿痂疹的族群，所以將自身本來的疾病控制好也是可以預防膿痂疹的發生。    

蘇軏提醒，嚴重的膿痂疹有可能會併發蜂窩性組織炎、腎炎甚至敗血症，最近天氣逐漸開始轉熱，要多注意清潔，避免搔抓，倘若出現疑似膿痂疹的病灶，應儘早就醫確定診斷並接受治療，以減少併發症的機率。

文章授權提供／常春月刊




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57703

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