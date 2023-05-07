《報告班長》庹宗華20歲鮮肉照出土 《油麻菜籽》追妹下場超慘
現年60歲的金鐘影帝庹宗華演技精湛，近期也推出許多知名作品《關於我和鬼變成家人的那件事》、《模仿犯》，庹宗華20歲時曾在經典國片《油麻菜籽》中與蘇明明扮演高中情侶，近日本片推出數位修復版並舉辦特映活動，庹宗華當年青澀稚嫩的照片也隨之曝光。
記者黃雅琪/綜合報導
庹宗華當年拍攝《油麻菜籽》時，都還沒演出《報告班長》系列，可說是尚未接受軍事洗禮的「天菜」，在片中女主角蘇明明高中時期是北一女中學生，庹宗華則是師大附中學生，在那個沒有手機、交友軟體的時代，庹宗華上學前天天跑去蘇明明家門口堵人，親遞情書給對方，還在信封上寫「知名不具」、地址是「內詳」，完全是1970年代台灣高中生談戀愛的老派手法。
片中蘇明明有個強烈控制欲的媽媽陳秋燕，說為了要讓女兒專心唸書不能談戀愛，便抓起剪刀將蘇明明原本已夠短的「清湯掛麵」學生頭剪成狗啃髮型，再幫女兒向學校請1個月假，讓她無法出門見人，接著再去庹宗華的學校向教官告狀，害得庹宗華不得不轉學，硬生生拆散他們。
目前身上有兩部戲劇在軋的庹宗華，百忙中特地向劇組告假，說怎樣也要來看銀幕上40年前的自己：「記得那時為拍高中生的戲，先理短了頭髮，到了再拍我和蘇明明出社會後重逢的戲時，只好戴上假髮拍，搞了老半天！」庹宗華也特別感謝當年萬仁導演教他如何飾演高中生和社會人士不同階段的分別。《油麻菜籽》全新數位修復版5月12日全台上映。