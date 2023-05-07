星宇航空乘客睡機場！消基會：支持賠到底 籲旅客「做1事」自保
星宇航空JX800航班昨（6）日因日本成田機場恐怖側風一度無法降落，後又發生JX803航班因為併班出狀況，最後發生全機無法起飛，只能發放睡袋讓乘客在候機室過夜，整起事件迅速延燒，董事長張國煒一早趕赴日本現身道歉，對此消費者文教基金會董事長吳榮達表示，目前消基會還在釐清事件細節，但基本上「航空業者應負起賠償和補償責任」，並呼籲民眾理性討論，若遇到類似情況應做好後續「證據保全」的動作，以免個人權益損失。
記者張志浩/綜合報導
吳榮達指出，此次星宇航空飛機無法順利起降，起初雖與天氣因素脫不了關係，這點雖然可以體諒，但後續針對危機的化解、航班調度的處理有很大的改進空間，對於飛機的調度和法規消基會還有待釐清，不過針對後續讓旅客空等、延誤回國時間過長，甚至只能睡機場的後續，消基會表示有些不妥。
吳榮達提及，航空公司在班機因不可抗力原因導致無法起飛後，除了要啟動緊急危機處理的SOP外，顧及旅客的感受格外重要，以此次事件為例，航空業者應在成田機場實施宵禁後，給予旅客較舒適的環境過夜，如緊急安排旅館等，不過詳細情況仍有待釐清。
吳榮達最後提醒，民眾或旅客若有遇到類似班機延誤甚至無法起飛的情況，應做好自身的「證據保全」，除了購票證明外，許多人是請假外出，可能因此必須多請一天假甚至曠職，民眾一定要將公司文件等證明取得後好好保存，以利自己在後續賠償方案出爐後，能將自身受到的損害降至最低。