傳與宣明智聯手幫郭台銘？王金平今回應：不要扯到我

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郭台銘今天晚間將在高雄鳳山舉辦大型造勢活動，外傳由王金平操刀。王金平今天出席世界華人宗教研究學會成立大會時表示，只能說有人拜託他關心，但主導另有其人及其他企業團體，而且他不會參加今晚的造勢活動。
王金平指出，郭台銘當然會來找他幫忙，但是他只能夠關心，日前曾說過只支持黨提名的候選人，現在也還沒到這個階段，因此他沒有辦法直接支持郭台銘。
至於是否與宣明智聯手幫忙郭台銘，王金平則表示「沒有，不要扯到我」。他跟郭台銘是關公兄弟，一定會關心，但沒有參與，沒有做任何指導，也不會去任何一場郭台銘的造勢，直到國民黨候選人出線，到時就會盡量參加造勢活動。
對於侯友宜跟郭台銘誰會出線，王金平指出，當然都有可能，黨中央大概只有兩個人在選擇，所以機率是50%，兩個人都一樣，他也不知道是誰，黨主席朱立倫從來沒有找過他。
對於新北市長侯友宜近日協調黨內立委初選，被綠營批是「喬王」，由於王金平過去長年擔任立法院長，因在政壇的調和鼎鼐也被封為「喬王」，對於侯友宜被人稱為「喬王」一事，王金平表示，以前有人說他是「喬王」，他很高興現在有人頂替，這個頭銜跟尊稱都奉獻給侯友宜。
王金平指出，「喬」當然是正面的用詞，就是協調，把不好的喬好，把不正的喬正。侯友宜幫忙國民黨整合，讓立委選舉單純化，讓大家能夠更團結、更合作，這很好。（編輯：林淑媛）1120507