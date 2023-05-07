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傳與宣明智聯手幫郭台銘？王金平今回應：不要扯到我

▲外傳前立法院長王金平與聯電榮譽副董事長宣明智，聯手幫爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘。王金平今表示「沒有，不要扯到我」，他只支持黨提名的候選人，也不會參加今晚郭台銘在高雄鳳山的造勢活動。（圖／NOWnews資料照）
▲外傳前立法院長王金平與聯電榮譽副董事長宣明智，聯手幫爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘。王金平今表示「沒有，不要扯到我」，他只支持黨提名的候選人，也不會參加今晚郭台銘在高雄鳳山的造勢活動。（圖／NOWnews資料照）

中央社

（中央社記者王承中台北7日電）外傳前立法院長王金平與聯電榮譽副董事長宣明智聯手幫爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘。王金平今天表示「沒有，不要扯到我」，他只支持黨提名的候選人，也不會參加今晚郭台銘在高雄鳳山的造勢活動。

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新北市長侯友宜日前協調新北市立委初選人選，近日又出手協調國民黨台北第4選區立委初選，民進黨新北市議員卓冠廷等人批侯友宜無心市政，有心喬黨務，成國民黨「喬王」。

郭台銘今天晚間將在高雄鳳山舉辦大型造勢活動，外傳由王金平操刀。王金平今天出席世界華人宗教研究學會成立大會時表示，只能說有人拜託他關心，但主導另有其人及其他企業團體，而且他不會參加今晚的造勢活動。

王金平指出，郭台銘當然會來找他幫忙，但是他只能夠關心，日前曾說過只支持黨提名的候選人，現在也還沒到這個階段，因此他沒有辦法直接支持郭台銘。

至於是否與宣明智聯手幫忙郭台銘，王金平則表示「沒有，不要扯到我」。他跟郭台銘是關公兄弟，一定會關心，但沒有參與，沒有做任何指導，也不會去任何一場郭台銘的造勢，直到國民黨候選人出線，到時就會盡量參加造勢活動。

對於侯友宜跟郭台銘誰會出線，王金平指出，當然都有可能，黨中央大概只有兩個人在選擇，所以機率是50%，兩個人都一樣，他也不知道是誰，黨主席朱立倫從來沒有找過他。

對於新北市長侯友宜近日協調黨內立委初選，被綠營批是「喬王」，由於王金平過去長年擔任立法院長，因在政壇的調和鼎鼐也被封為「喬王」，對於侯友宜被人稱為「喬王」一事，王金平表示，以前有人說他是「喬王」，他很高興現在有人頂替，這個頭銜跟尊稱都奉獻給侯友宜。

王金平指出，「喬」當然是正面的用詞，就是協調，把不好的喬好，把不正的喬正。侯友宜幫忙國民黨整合，讓立委選舉單純化，讓大家能夠更團結、更合作，這很好。（編輯：林淑媛）1120507

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