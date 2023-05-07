劉謙「央視變魔術穿幫」消失多年！46歲改拍教學影片 近況曝光
台灣知名魔術師劉謙當年從綜藝節目竄紅，口頭禪「接下來，就是見證奇蹟的時刻」至今仍是流行語，後來他去大陸發展，2009年起5度登上春晚表演，不過某一年不小心被抓包演出時的破綻，穿幫疑雲讓他消失多年。近來有網友發現劉謙開設影音平台帳號另起爐灶，教授變魔術的課程，影片總觀看次數已經破億，證明他的人氣不減。
記者楊穎軒／綜合報導
劉謙2019年在央視春晚表演「魔壺」魔術，眾目睽睽下把白開水變成豆汁，怎料，外流的現場偷拍影片，從台下觀眾的角度可以親眼看到，竟然有一位工作人員，偷偷地把另一個茶壺遞給劉謙，被大陸網友狂酸「聯合全場觀眾欺騙全國人民」、「我們知道魔術是假的，但最基本的就是不要讓觀眾發現破綻，當我們白癡嗎」，劉謙事後堅稱自己的魔術沒有失誤或造假，但他也就此淡出螢光幕，最近一次是被發現上地方電視台的節目。
近日陸續有網友發現劉謙2020年時在大陸影音平台bilibili（簡稱B站）創立頻道，上傳的影片內容大多是教大家如何變魔術，他會先表演一遍魔術，接著再一步步解析背後手法，今年46歲的他外貌沒有太多變化，表演時依舊有強烈的戲劇張力，大批大陸網友都給予正面評價，希望他多多上節目，重返電視圈。