星宇航空害乘客睡機場！專家曝「調度致命傷」：與天氣無關
星宇航空JX800航班昨（6）日因日本成田機場恐怖側風一度無法降落，導致從成田回桃園機場的JX801延誤，後又發生JX803航班因為併班出狀況，最後發生全機無法起飛，只能發放睡袋讓乘客在候機室過夜，整起事件迅速延燒，董事長張國煒一早也趕赴日本現身道歉。機票達人蓋瑞哥表示，當時星宇應將JX801旅客單獨拆開，嘗試併入其他航空公司的班機，或直接安排多一晚的住宿，才不會導致兩班乘客互等延遲。
記者張志浩/綜合報導
機票達人蓋瑞哥指出，飛機因天氣因素影響非常常見，不過此次星宇航空在JX801延誤後，應嘗試將JX801乘客併入如華航或長榮等其它班機回國，若無法成功就安排JX801乘客在東京多睡一晚旅館，而非將JX803乘客牽扯進來，一起賭飛機能在宵禁前起飛，最後讓所有人承擔只能困在機場的後果。
蓋瑞哥強調，星宇所做的決策是問題之一，但其飛機較少也是一大主因，相較於長榮等航空公司，「他們飛機多，能從日本其他地方調飛機過來載人，甚至能出錢請ANA（全日本空輸）幫忙，整體調度空間大」，但昨天星宇就是3架飛機都卡在一起，資源較少就導致危機處理的方案較為缺乏。
中國民國旅行業品質保障協會祕書長吳美惠則說明，航班受天氣影響不可抗力，星宇的選擇絕對也有討論空間，後續賠償上還有待航空公司或主管機關做討論，不過此事件也可讓民眾認知，出遊購買不便險或平安險的重要性。
蓋瑞哥也分享，以自己為例，他出國都會將預算分別購買兩家保險公司的不便險，並分為實支實付與定額給付2種，這樣不僅能享有2間保險公司的不便險，也能應對不同情況的緊急事件，讓自己能充分應對。