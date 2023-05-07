星宇航空精品變驚品！幫媽訂JX801航班她自責：要吃藥才討到水喝
星宇航空出大包，精品航空變驚品航空！星宇航空JX8000台北-東京航班昨（６）受風勢影響，在日本成田機場一度無法降落，因而延誤達7小時，後續影響JX801航班起飛，讓星宇航空決定將JX801班機乘客併入另一班JX803，因而引發後續一連串悲劇，不僅併班後機上餐點份量不足，乘客被困在機上6小時如「空中監獄」，最後更超過成田機場宵禁無法起飛，全機被請下飛機睡航廈的鬧劇。
記者黃韻文/綜合報導
王姓民眾怒吼：「我就是那個幫我媽訂到801的衰鬼！」幫媽媽訂了星宇航空JX801班機的王女表示，原先是打算訂早一點的虎航，但看到多花1千多元就能搭星宇航空，「本來想讓媽媽搭得舒服一點，結果卻讓媽媽受盡折磨。」王女說，起初航班出狀況是天氣問題，安全至上沒辦法，「但是後續星宇的危機處理真的非常不行！」
王女氣憤表示，現場乘客當時大多都還搞不清楚發生什麼事，昨晚6點多把乘客騙上飛機等候，也不供餐、不供水，「我媽說她後來是說要吃藥才討到水喝」，直到晚上12點宵禁時間到了，才又把乘客請下飛機，發睡袋讓大家睡地板，今（7）早也沒提供早餐。班機或人手調度不足都可以理解，但不該讓乘客在不明所以的狀況下一昧枯等。
而星宇航空稍早發表聲明，來回程將「全額退費」，並已針對302人退款。有網友認為搭免錢簡直賺到了，眾人不應再苛刻追打，這說法也讓王女十分不解，認為被關在飛機上6小時，沒吃的沒喝的還要睡地板，全額退費是應該，怎麼好意思說是賺到，「不然這個錢他去賺賺看！」