跨世代／12所大學設心理假！專家籲制度應保有隱私、去汙名化

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對於心理健康假，正反論述不一，有些人認為心理「感冒」，就像身體感冒一樣，需要請假在家休息，有些人則擔憂，心理問題很複雜，待在家裡無人看顧更危險。
立委吳思瑤表示，據教育部數據顯示，105年至109年，國小到大學，整體學生自殺通報數5年飆升8倍，109年到達8730件；死亡數成長1.65倍，109年為106人，顯現校園心理問題不容忽視。
吳思瑤指出，自己當然是支持要有心理假，但比起放不放假，更重要的是國人沒有長期養成自我關切心理健康的習慣，在疫情期間，國人對生理、身體健康的自我保護、他人保護機制，其實做的很足；台灣公衛、醫療體系這麼強，但國家預算僅編列1.6%在心理健康這塊，衛福部2230億元的預算，僅37億元編列在心理健康的推廣與醫療，顯現政策失衡、對心理健康的忽視，更遑論校園對心理健康的看法。
她說，與其討論學生請心理假是待在家休息比較好，還是待在學校有人陪比較好，不如思考為何沒有讓孩子從小就自我覺察心理狀態，教育體系應該讓學生能自我覺察、照顧自己，並檢視學校軟硬體、人力有無跟上。
吳思瑤指出，自己在去年10月份於立法院質詢心理健康假議題時，中山大學、實踐大學率全國之先，實施心理假，中山大學不限天數，實踐大學一學期上限3天，但兩校請假都無須檢附任何證明，如就醫證明等，且學校配套輔導機制，校方能追蹤密集請假學生，啟動三級輔導處遇機制。
「立委有在罵、學校有在怕！」吳思瑤表示，自她質詢至今，國內又增加10所大學設立心理假，包括台師大、政大、北醫大、暨南大學、成大、長榮大學、台南應用科技大學、屏東科技大學、嘉義大學、台北大學等，一學期限制3天、5天到不限天數不等，但她認為，心理假重點不在於放假幾天，而是凸顯對心理健康的重視，希望學生在請假同時，能找尋到國家或學校專業可以幫助的地方。
許多學生擔心請心理假會有汙名化爭議、或需經教師同意，恐影響請假意願，讓心理假形同虛設。
成功大學學生會長黃康齊認為，心理假的請假制度設計，應考量是否保有隱私、是否需要教師同意、請假管道是否友善等，他舉例成大不需檢具任何證明，只要上學校請假系統，點選心理健康假，生輔組就會備查，請假本身對同學是保密的，同學也不會知道你是翹課或請假。
兒童福利聯盟文教基金會執行長白麗芳指出，大學生請假方便很多，但國高中生請假得填假單，假單多由班級幹部協助收取，造成心理假在中小學推動更困難；國高中有升學壓力、課程滿滿，學生若想去輔導室找老師聊一聊，得請假去輔導室，得思考假條如何傳遞，才能確保隱私。
白麗芳表示，學生最困擾的就是人際關係，有時候想去輔導室諮商，還是會擔心被同學知道後，可能被捉弄、嘲笑、霸凌，現行學生到輔導室還是需要經過重重關卡，離理直氣壯請心理假、諮商，還有一段距離要走，建議心理假制度要保有隱私、輔導資源更有彈性，像許多國高中生希望學校輔導諮商能提供線上資源，讓學生在放學後，還能找人聊一聊。
吳思瑤說，大家有生理疾病都知道要去看醫生，但對心理疾病還是遮遮掩掩，但這就跟當初倡議生理假一樣，需要時間，一步步推動至今，大家覺得請生理假是非常自然、正常的事情，希望大家正視人會心情不好，就跟會頭痛感冒一樣正常，反思為何請心理假要怕被旁人知道，就是要讓教師看到，才能啟動輔導機制，得到相應的協助。
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