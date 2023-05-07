免費預約看秀！愛馬仕「飛馬行空」奇幻劇場登台 看凱莉包唱歌劇
繼日本、巴黎後，台灣也看得到HERMÈS愛馬仕的迷你馬戲團、凱莉包演唱歌劇！「愛馬仕 飛馬行空ON THE WINGS OF HERMÈS」奇幻劇場抵達台灣！藉由6個富有詩意的現場短劇，講述飛馬與6隻小馬尋找翅膀的奇幻故事，展開「天馬行空」之旅。民眾可上官網免費預約看秀，系統將不固定釋放名額，若看到預約額滿的話，記得多刷幾次搶搶看。
記者蕭涵云/台北報導
愛馬仕藝術總監Pierre-Alexis Dumas表示，「這場表演以隱喻手法詮釋愛馬仕無所不在的輕盈姿態。工匠演示馬鞍雙針縫的靈動巧手；卓越材質的高雅韻味，還有蘊藏於香氛裡輕快飛舞的氣息。」邀請民眾參與這場由造夢工匠細細織就、激發想像的體驗。
「愛馬仕 飛馬行空ON THE WINGS OF HERMÈS」奇幻劇場，由比利時導演Jaco Van Dormael和編舞家Michèle Anne De Mey攜手共築、Astragales舞團精彩演出的愛馬仕宇宙。
觀眾在佈置為製片廠的偌大昏暗空間中，移動腳步進入結合舞蹈、物件劇場、音樂和電影等敘事手法演出的6個篇章。主要透過人手舞動栩栩如生的小型雕像和愛馬仕物件，營造擬人化又超現實的奇幻故事，再由導演即時拍攝、投影至巨大螢幕讓觀眾欣賞。
民眾將可以同時看到實體微型劇場、以及大螢幕上被拍攝出的超現實魔幻劇作，包括迷你馬戲團、愛馬仕 Kelly 凱莉包包演唱的幽默歌劇、交疊的手套隨抒情旋律迴旋翱翔，讓人目不轉睛！不只舞者、編舞家展現十足默契，共譜歡樂又夢幻的狂想劇碼；燈光師和影像技師更細膩地透過煙霧、微風、燈光等效果，共譜如夢似幻的每一刻。
尤其凱莉包包唱完歌劇謝幕時還獲得拋花與安可；擺滿愛馬仕香水、瓷器、唇膏、迷你Bolide包的娃娃屋，還有微風吹動的窗簾；馬戲團裡的空中飛人，用柏金包造型扣飾來平衡等細節；巧手們演出時肢體律動的節奏，都讓觀眾會心一笑。
最後更有一對以舞傳情的小情侶「躺」著演出，行走、吹飛、騰空之生動，全是由舞者「躺」在投影畫面上完成，講述佳偶漫步在花園，乘風飛上藍天差點被吹散，卻心繫彼此最後緊緊相擁的故事。而且，這場奇幻的「天馬行空」之旅，開放民眾免費預約觀賞！提醒大家，官網系統將不固定釋放名額，若預約額滿的話，可以不定時多刷幾次搶票。
「愛馬仕 飛馬行空ON THE WINGS OF HERMÈS」資訊
地址：臺北流行音樂中心 南基地廣場 台北市市民大道8段99號
時間：5/6～5/14，5/9休展
預約：愛瑪仕官網
系統無固定釋放取消名額或無效名額之時間，欲預約者可隨時留意系統釋出之名額。