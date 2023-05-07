青少年在意外貌焦慮不敢脫口罩　醫教「漸進式練習」建立自信

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漸進式練習 延長脫口罩時間臺北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科醫師賴柔吟表示，近來的確遇到有些青少年表達對脫口罩有點擔心，尤其是原本就比較焦慮的孩子，不全然都是對外表沒自信，有人還是怕染疫而不敢脫口罩。畢竟口罩戴了3年多，改變行為需要累積成功的經驗，可藉由階段式練習來改善。
例如，在學校脫口罩喝水，試著喝慢一點，延長脫下口罩的時間。如果不緊張的話，可以在吃飯時和同學離遠一點，邊吃邊聊天，看不太清楚彼此容貎，也不會被口水噴濺到；接著，從熟識的朋友練習起，假日約逛街聚餐，再放鬆一點，脫口罩的時間也更長一些。
培養興趣及專長 建立自我信心假設孩子是對外表沒信心，賴柔吟建議，從能改善的做起，像是青少年常有的青春痘，可尋求皮膚科醫師協助；對於體態不滿意，可從運動與飲食先著手調整，家長可讓孩子了解，對照自己的身高，怎麼樣的體重才是健康的，幫助孩子健康減重。
同時，從小要鼓勵孩子發展興趣，融入團體生活，享受豐富多元的生活，培養專長，不一定是追求學業成績名列前茅，多開發其他才藝，像是手工藝、運動、烹飪，或是青少年流行的Cosplay（扮裝）等，對於成就感提升很有幫助。
面對外貌或其他霸凌 不要隱忍快求助現在社群媒體盛行，在美顏濾鏡加持下，人們可以修飾樣貌，讓自己看起來完美無瑕，但無形中也助長了「以貎取人」的風氣。青少年階段常發生因外表遭霸凌的情形，賴柔吟說，霸凌需要環境因素，包括沒被看到、沒被處理，霸凌因而持續，如果知道如何求助，找得到人幫忙，讓霸凌者曉得已被知情，會有改善。
家長可先從孩子口中了解事情原委，而不是直接到校興師問罪，也先協助孩子整理情緒，多了解孩子已嘗試過的辦法，對於後續與學校的溝通討論及相關處理辦法會有幫助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57675
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