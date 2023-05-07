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青少年在意外貌焦慮不敢脫口罩　醫教「漸進式練習」建立自信

青少年在意外貌焦慮不敢脫口罩　醫教「漸進式練習」建立自信
青少年在意外貌焦慮不敢脫口罩　醫教「漸進式練習」建立自信

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】在習慣口罩成為生活的一部分後，解禁卻也帶給一部分人們對於自己產生了「容貎焦慮」，其中又以青少年比例高。對於這種新樣態的焦慮症狀，醫師建議，可以透過漸進式練習，慢慢延長脫口罩的時間，逐步地減輕焦慮感。

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漸進式練習　延長脫口罩時間

臺北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科醫師賴柔吟表示，近來的確遇到有些青少年表達對脫口罩有點擔心，尤其是原本就比較焦慮的孩子，不全然都是對外表沒自信，有人還是怕染疫而不敢脫口罩。畢竟口罩戴了3年多，改變行為需要累積成功的經驗，可藉由階段式練習來改善。

例如，在學校脫口罩喝水，試著喝慢一點，延長脫下口罩的時間。如果不緊張的話，可以在吃飯時和同學離遠一點，邊吃邊聊天，看不太清楚彼此容貎，也不會被口水噴濺到；接著，從熟識的朋友練習起，假日約逛街聚餐，再放鬆一點，脫口罩的時間也更長一些。

培養興趣及專長　建立自我信心

假設孩子是對外表沒信心，賴柔吟建議，從能改善的做起，像是青少年常有的青春痘，可尋求皮膚科醫師協助；對於體態不滿意，可從運動與飲食先著手調整，家長可讓孩子了解，對照自己的身高，怎麼樣的體重才是健康的，幫助孩子健康減重。

同時，從小要鼓勵孩子發展興趣，融入團體生活，享受豐富多元的生活，培養專長，不一定是追求學業成績名列前茅，多開發其他才藝，像是手工藝、運動、烹飪，或是青少年流行的Cosplay（扮裝）等，對於成就感提升很有幫助。

面對外貌或其他霸凌　不要隱忍快求助

現在社群媒體盛行，在美顏濾鏡加持下，人們可以修飾樣貌，讓自己看起來完美無瑕，但無形中也助長了「以貎取人」的風氣。青少年階段常發生因外表遭霸凌的情形，賴柔吟說，霸凌需要環境因素，包括沒被看到、沒被處理，霸凌因而持續，如果知道如何求助，找得到人幫忙，讓霸凌者曉得已被知情，會有改善。

家長可先從孩子口中了解事情原委，而不是直接到校興師問罪，也先協助孩子整理情緒，多了解孩子已嘗試過的辦法，對於後續與學校的溝通討論及相關處理辦法會有幫助。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57675

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