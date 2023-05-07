水庫大進補！全台「累積雨量排行」出爐 氣象局：南部下到明天
進入5月梅雨季後的第1波鋒面今（7）日影響台灣，從昨晚（5/6）開始就替中部地區帶來許多雨量，部分水庫也有所進帳，中央氣象局預報員葉致均表示，目前鋒面已抵達台灣上空，台灣海峽附近也持續有對流不斷發展，預計降雨狀況會持續到明（8）日，直到入夜後才會緩解，不過「雨勢可能就只能維持這樣，就是一陣一陣的，不會有較持續的明顯降雨出現，但應能稍稍緩解水情。」
記者張志浩/綜合報導
葉致均指出，今日截至下午2點為止，降雨最多的縣市為南投的105.5毫米，其次則是彰化94毫米、澎湖80毫米、台中75.5毫米、苗栗69.5毫米，可以發現上半天降雨主要還是集中在中部地區，較缺水的南部則是一波波的雲帶飄過，因此降雨呈現一陣陣的型態。
葉致均說明，今天台灣中部以北、東北部地區及澎湖、金門、馬祖仍有陣雨或雷雨，並要留意局部大雨發生的機率，其它地區則是局部短暫陣雨或雷雨，降雨情況預計會持續到明日下午，入夜之後才緩解，其中整個西半部地區都在降雨範圍內。
此外，氣象局持續針對10個縣市發布「大雨特報」，包含苗栗、台中、彰化、南投、嘉義縣、嘉義市、台南、金門及花蓮，這些地方易有「短延時強降雨」，民眾請特別注意雷擊及強陣風。
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」則說明，稍早部分地區雨勢稍微緩和，但只是因為原本的雷雨帶往南移動，出現一些小空檔，後續南北涼暖空氣持續在台灣上空交會、激戰隨時還會有對流雨帶發展，今明兩天下午，中、南部還會有一陣一陣雨勢，北部、宜蘭則是屬於東北季風環境，迎風面的陰天偶爾飄雨的型態。