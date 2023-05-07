下士休假駕車失控釀2死1重傷慘劇　陸軍八軍團配合調查

自民黨青年局參訪團回訪高雄　陳其邁指見證台日深厚友誼

▲日本自民黨青年局參訪團特別參觀日本眾議員中曾根康隆祖父、前首相中曾根康弘曾居住過的明德新村2號故居。（圖／高市府提供）
▲日本自民黨青年局參訪團特別參觀日本眾議員中曾根康隆祖父、前首相中曾根康弘曾居住過的明德新村2號故居。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

日本自民黨青年局昨(6)日率團訪問高雄，不僅與市長陳其邁交流台日合作議題，更參訪高雄各處深具日本歷史遺緒景點外。參訪團也特別參觀日本眾議員中曾根康隆祖父、前首相中曾根康弘曾居住過的明德新村2號故居後，隨即前往紅毛港保安堂向前首相安倍晉三銅像獻花，參訪團在安倍的銅像前承諾，一定會繼承安倍前首相遺志，持續深化台日關係。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲日本自民黨青年局參訪團也前往紅毛港保安堂向前首相安倍晉三銅像獻花，參訪團在安倍的銅像前承諾，一定會持續深化台日關係。（圖／高市府提供）
▲日本自民黨青年局參訪團也前往紅毛港保安堂向前首相安倍晉三銅像獻花，參訪團在安倍的銅像前承諾，一定會持續深化台日關係。（圖／高市府提供）
為推展台日友誼，高雄市長陳其邁三月訪日時，前往自民黨拜會政務調查會長萩生田光一眾議員、青年局長鈴木憲和眾議員以及青年局國際部長中曽根康隆眾議員。當時，陳其邁邀請眾議員到高雄訪問，見證台日深厚友誼，時隔僅兩個月，日本自民黨青年局就率團訪問高雄。

陳其邁表示，台日兩國歷史、文化、情感息息相關，透過安全及經濟合作形成牢不可破的羈絆，而自民黨青年局的成員都是日本政界的明日之星，非常期待加強高雄和青年局的互動，一起促進雙方合作，確保東亞和平穩定與經濟、民主、自由的發展。

行政暨國際處長張硯卿指出，高雄擁有許多和日本相關的歷史遺緒，這次自民黨青年局訪團來到高雄，向市府表達參訪明德新村的意願，並赴紅毛港保安堂向安倍前首相致敬，更加體會高雄和日本在各層面的密切聯繫，這都是雙邊深化交流的良好利基。未來市府也會積極強化高雄和日本在產業、觀光、文化等領域的往來，帶動更豐富的實質合作。

眾議員中曾根康隆表示，能代替祖父回到高雄，相信天上的祖父也很開心；下午訪團則前往紅毛港保安堂向前首相安倍晉三銅像獻花，鈴木憲和眾議員哽咽表示，非常感謝台灣民眾為安倍前首相設立銅像，他們一定會繼承安倍前首相遺志，持續深化台日關係。

訪團此次在立委劉世芳、市府秘書長郭添貴陪同下參訪園區，除了瞭解這段高雄與日本深厚的歷史外，也因為貼近到親人過去留下的足跡，為台日雙方的互動增添了更多親近感。中曾根康隆感性表示，祖父過世前一直說有機會想回到高雄，由他代替祖父回到明德新村，相信祖父在天之靈一定會很開心，也很感謝高雄市政府將故居保存得非常完善。

下士休假駕車失控釀2死1重傷慘劇　陸軍八軍團配合調查

看看年青人們正關注著的議題　史哲邀請大家看畢業展

質疑提名機制　陳玫娟呼籲唯公平信賴的機制方能團結勝利

家長團體策略聯盟向議會請益　盼為親師生打造更美好未來

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀