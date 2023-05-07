自民黨青年局參訪團回訪高雄　陳其邁指見證台日深厚友誼

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陳其邁表示，台日兩國歷史、文化、情感息息相關，透過安全及經濟合作形成牢不可破的羈絆，而自民黨青年局的成員都是日本政界的明日之星，非常期待加強高雄和青年局的互動，一起促進雙方合作，確保東亞和平穩定與經濟、民主、自由的發展。
行政暨國際處長張硯卿指出，高雄擁有許多和日本相關的歷史遺緒，這次自民黨青年局訪團來到高雄，向市府表達參訪明德新村的意願，並赴紅毛港保安堂向安倍前首相致敬，更加體會高雄和日本在各層面的密切聯繫，這都是雙邊深化交流的良好利基。未來市府也會積極強化高雄和日本在產業、觀光、文化等領域的往來，帶動更豐富的實質合作。
眾議員中曾根康隆表示，能代替祖父回到高雄，相信天上的祖父也很開心；下午訪團則前往紅毛港保安堂向前首相安倍晉三銅像獻花，鈴木憲和眾議員哽咽表示，非常感謝台灣民眾為安倍前首相設立銅像，他們一定會繼承安倍前首相遺志，持續深化台日關係。
訪團此次在立委劉世芳、市府秘書長郭添貴陪同下參訪園區，除了瞭解這段高雄與日本深厚的歷史外，也因為貼近到親人過去留下的足跡，為台日雙方的互動增添了更多親近感。中曾根康隆感性表示，祖父過世前一直說有機會想回到高雄，由他代替祖父回到明德新村，相信祖父在天之靈一定會很開心，也很感謝高雄市政府將故居保存得非常完善。