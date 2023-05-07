楊繡惠喝飲料「初嚐禁果」嚇壞同學 胡瓜趕忙接話：很適合
本週《最強綜藝秀》日前到世新大學，主持人胡瓜與賴慧如帶領所有藝人到世新大學最著名的「山洞口」，同學們瘋狂簇擁，還有全國唯一奪下13座冠軍的世新啦啦隊助陣，現場熱鬧非凡。其中來賓楊繡惠喝飲料竟喝到「瘋狂禁果」，讓一旁的胡瓜笑說「很適合」。
記者侯家瑜/綜合報導
近年來在UBA大放異彩的世新籃球隊，今年成績更是不得了，男籃獲得季軍，女籃完成了四連霸大業，而藝人隊也不是省油的燈，有100學年度的世新男籃前隊長孫克傑大學長率隊領軍，更派上徐新洋、胡釋安組成一隊，要好好的拚博一場3對3鬥牛賽。綜藝秀「三鮮」靠著完美默契拔得頭籌，全場歡聲雷動快要將體育館給掀開了，場邊啦啦隊更是賣力熱舞加油，而經過教練的神調度後換上了強力洋將，幫助世新拉開比分，眼看情勢不對的胡瓜，外援請來桃園永豐雲豹隊的艾夫伯助陣，全場更是熱血沸騰，職籃的得分王炫球技，精彩的3對3鬥牛賽讓現場尖叫聲連連。
本週「3吸校園爭霸賽」增加了一關「吸星大法」，要找出世新大學「最會吸」和「最會轉」的組合，2人不只速度要快，默契更要好才不會失誤。首先由楊繡惠和馬國畢示範，楊繡惠熟練地轉上瓶蓋，像職業病上身，每個瓶子都不放過，也堪稱是最完美示範。接著由世新大學飲料調製社的同學自告奮勇，遊戲前先端出了3種不同風味的飲料要來慰勞眾藝人們，沒想到楊繡惠喝到「瘋狂禁果」，也讓她驚嚇的問同學：「你叫我初嚐禁果？」眼看調飲料的同學嚇呆，胡瓜趕忙接話這適合妳，因為妳還沒嚐過，沒想到楊繡會害羞妙回：「不好說。」