開箱王思佳包包她也在！關穎認「買愛馬仕找代購」 內行原因曝光
王思佳日前上藍心湄節目《女人我最大》分享愛馬仕包包收藏，被網友質疑拎假包，昨（6）日王思佳自費7500元去驗包，撂話：「這個包包櫃上30出頭萬，你知道我拿多少錢嗎？快90萬，如果它是假的，我弄那個代購祖宗十八代。」找代購買包是女明星常見的管道之一，就連與王思佳同期錄節目的關穎，也坦承：「我都直接找代購。」
記者羅凌筠/綜合報導
YouTuber Joeman去年開箱關穎160坪豪宅，她的服裝間整面牆都是精品包，身為愛馬仕資深玩家，關穎把康康包、柏金包、凱莉包掛滿櫃子，從典雅經典款、稀有絕版款到鮮豔色彩款應有盡有，被Joeman問到這些收藏花多少錢配貨才買的到？關穎坦言：「我現在不會配貨了。」反而從找代購、買二手包、或是收朋友轉讓的包包這三種管道入手比較快。
關穎說：「配貨要時間跟耐心，因為我太多小孩跟我自己年紀也大了，我喜歡花錢馬上得到我要的，我都直接找代購、二手或是跟朋友買，有時候還是有認識的朋友願意轉讓。」關穎表示以前是進專櫃買，但現在想法變了，「我不想跟人家拚，你玩包要開心，不要變成跟人家比賽，（配貨）進去就要隨便先亂撒錢，那不是我買包包的用意了。」