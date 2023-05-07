超大咖男神遛狗被拍！1舉動獲讚「好鄰居」 帥照曝光網友全歪樓
現年41歲的男星彭于晏，近幾年事業中心多放在中國大陸、香港兩地，他去年完成與劉德華、林家棟共同主演的香港犯罪動作電影《潛行》，也預計今年會上映。經常在天母住家附近遛狗的彭于晏，近日再被居民們捕捉休閒樣貌，沒想到照片曝光後網友全部歪樓，焦點反而落在狗狗身上。
記者黃雅琪/綜合報導
近日有網友在臉書社團《靠北天母幫》發文：「求正面，你走太快～～～我來不及反應！」照片中只見一名男子身穿黑色上衣、休閒工作褲，一旁還牽著兩隻腿超長的古老犬種靈提（又稱：格雷伊獵犬），有趣的是，剛開始網友們都以為是要看狗狗的正面照「等下，我剛剛竟然只有關心狗的品種」、「我全神貫注他的狗，真的沒有注意是他耶！」、「我也不知道是他耶，我以前遇到都叫小孩看狗。」
經過一陣歪樓之後，大家才發現原PO是想要看主人彭于晏，隨後才有網友貼出捕獲野生彭于晏的正面照片：「送小孩上學時看到這篇⋯結果送完掉個頭⋯就遇到了！」只見彭于晏戴著墨鏡、手拿咖啡一派輕鬆的和友人聊天，還不忘隨手撿拾愛犬的排泄物，因而獲得網友盛讚「有公德心的天母好鄰居」，還有網友很嗨的說「我要瘋了！」、「天母幫的男神出沒了」、「這種機會不是屬於我的，我只遇到邰哥過。」