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母親節寵媽媽！Kangol試戴帽款「現折300」　拍韓式美照85折優惠

▲梅雨季飆高溫又下陣雨，Kangol母親節幫大家寵愛媽媽，派出可愛巡迴車到百貨，體驗試戴帽款就能獲得「現折300」的抵用券；滿額再送「限量鐘型帽造型悠遊卡」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲梅雨季飆高溫又下陣雨，Kangol母親節幫大家寵愛媽媽，派出可愛巡迴車到百貨，體驗試戴帽款就能獲得「現折300」的抵用券；滿額再送「限量鐘型帽造型悠遊卡」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

梅雨季常常飆高溫又突然下陣雨，Kangol母親節幫大家寵愛媽媽，派出可愛巡迴車每週末到百貨，體驗試戴帽款就能獲得「現折300」的抵用券；滿額再送「限量鐘型帽造型悠遊卡」。另外，台灣首家引進「韓式證件照」概念的Holo+FACE照相館，母親月限量預訂「媽咪女神雙人寫真」限時優惠85折。

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時序漸入初夏，又遇梅雨季常常飆高溫還會突然下陣雨，不穩定的天氣，若能戴上有型又兼具機能的帽子，遮陽還能適度擋雨。Kangol春夏便推出多款透氣的編織鐘型帽、百搭防曬的寬沿漁夫帽，超多種材質與顏色，讓人陷入選色障礙，號召大家一起到可愛巡迴車或櫃上多多試戴體驗，還送出現金抵用券與造型悠遊卡。

▲台灣獨家限定的「掛繩漁夫帽」2,680元（左上）、棉質網面漁夫帽2,480元（左下）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣獨家限定的「掛繩漁夫帽」2,680元（左上）、棉質網面漁夫帽2,480元（左下）、編織鐘型帽2,980元（右下）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可雙面佩戴的FLIP鐘型帽，選用毛巾料與編織材質分別打造黑白、粉灰、深淺藍三種配色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可雙面佩戴的FLIP鐘型帽，選用毛巾料與編織材質分別打造黑白、粉灰、深淺藍三種配色。（圖／記者蕭涵云攝）
擁有瘦臉效果的「鐘型帽」，不只有水洗棉質的基本黑白灰等配色，初夏還推出採用亞麻或紙纖維材質，編織出紅紫、藍綠及米白三種多彩設計，有如草帽般透氣，又為穿搭帶來亮點。想要更有型的搭配，還可以選擇磁磚拼接、迷彩圖騰等花紋，或是亮色系寶寶藍、牡丹粉等配色；更有一款可雙面佩戴的FLIP鐘型帽，選用毛巾料與編織材質分別打造亮暗雙色，黑白、粉灰、深淺藍三款，等於一次擁有兩種帽子。

▲Kangol母親節派出可愛巡迴車，體驗試戴帽款就能獲得「現折300」的抵用券。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Kangol母親節派出可愛巡迴車，體驗試戴帽款就能獲得「現折300」的抵用券。（圖／記者蕭涵云攝）
夏天還推薦品牌經典的「貝蕾帽」，特別以竹纖維材質打造透氣、輕量的帽款，立體版型降低戴帽悶熱感，只有台灣才買得到的限定燕麥色，當然不能錯過。

而時下流行的「漁夫帽」款式，則有outdoor風格的棉質網面設計，提升佩戴舒適度，擁有藏青、岩黑、沙黃等三種低明度的配色，相當百搭又帶點文青感。還為戶外活動首推「寬沿漁夫帽」全新帽型，以輕便舒適的水洗材質搭配升級版帽沿寬度，抵禦艷陽紫外線照射，提供卡其色、咖啡色、黑、灰、白等百搭大地色選。

▲台灣獨家竹纖維貝蕾帽2,680元（圖左）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣獨家竹纖維貝蕾帽2,680元（圖左）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲水洗漁夫帽2,080元（左上）、格紋漁夫帽2,880元（右上）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲水洗漁夫帽2,080元（左上）、格紋漁夫帽2,880元（右上）。（圖／記者蕭涵云攝）
漁夫帽當然也有花俏款式，透過針織材質製成粗細不一且同色系的交錯格紋設計，堆疊出蜜橙橘、西瓜綠以及拿鐵黑三色，相當具有度假氣息，清新活潑的風格一上市就相當受歡迎。更有台灣獨家限定的「掛繩漁夫帽」，不只能適度調整頭圍，還加入機能與潮流感兼具的防風繫繩，避免帽子受強風吹落；而且帽沿上再結合軍用莫力設計，加入織帶以便加掛配件，共有純黑與卡其兩色可選。

▲Kangol也有可愛的童帽，可搭配成親子帽。完成巡迴體驗車社群分享，可免費獲得「品牌限量木質手機架」乙個。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Kangol也有可愛的童帽，可搭配成親子帽。完成巡迴體驗車社群分享，可免費獲得「品牌限量木質手機架」乙個。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Kangol還以韓國設計推出粉嫩色系的童裝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Kangol還以韓國設計推出粉嫩色系的童裝。（圖／記者蕭涵云攝）
Kangol歡慶85周年，搭配母親節幫大家寵愛媽媽，即日起～5/14，每個周末在指定地點舉辦巡迴體驗車活動，號召大家現場試戴春夏最新的帽款，只要體驗試戴就能獲得「現折300」的抵用券；完成社群分享還可獲得「品牌限量木質手機架」乙個。即日起～5/14再祭出「美帽媽咪」活動，凡於全台Kangol門市消費滿6,000元，就送「限量鐘型帽造型悠遊卡」。

Kangol可愛巡迴車今日在SOGO台北忠孝館1樓，下週5/13(六)～5/14(日)則在新光三越台北A11信義新天地1樓。

▲Holo+FACE 華山概念店全新開幕。（圖／Holo+FACE提供）
▲Holo+FACE 華山概念店全新開幕。（圖／Holo+FACE提供）
另外，台灣首家引進「韓式證件照」概念的Holo+FACE照相館，第6間門市正式於華山文創商圈亮相，主打「一站式」精緻妝髮與攝影服務，全程皆由專業彩妝造型師、攝影師、修圖師一對一接待，提供客製化專業建議，讓大家在出國旅遊潮急需換證的時候，能拍出最美證件照。還提供全台唯一專業交付保證「若證件照因不符合規定退件，免費重拍到申辦成功為止」。

▲除了證件照，Holo+FACE 母親節推出限量「媽咪女神」雙人寫真優惠，含2人妝髮優惠價8,500元（原價9,900元）。（圖／Holo+FACE提供）
▲除了證件照，Holo+FACE 母親節推出限量「媽咪女神」雙人寫真優惠，含2人妝髮優惠價8,500元（原價9,900元）。（圖／Holo+FACE提供）
適逢溫馨五月母親節，Holo+FACE 全台門市推出限量「媽咪女神」雙人寫真優惠活動（含2人妝髮），即日起至5/31前，於官網預訂即享85折優惠，並加贈精緻品牌禮包，可以約媽媽一起拍出絕對漂亮的自信美照。

▲慶祝母親節，帶媽媽體驗明星級妝髮與拍照服務。（圖／Holo+FACE提供）
▲慶祝母親節，帶媽媽體驗明星級妝髮與拍照服務。（圖／Holo+FACE提供）

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