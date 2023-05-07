樂天女孩籃籃領軍風靡全港！港超聯晉峰主場現身狂吸粉絲

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現場吸引超過2000名的球迷到場加油，是平日球賽觀看人數的好幾倍，讓晉峰足球會的工作人員看傻了眼，他們也開始提早規劃下一個賽季的合作計劃，大讚樂天女孩魅力真的是無法擋。
晉峰足球會李姓球迷羞赧的說道，自己在網路上追蹤樂天女孩很久了，雖然平常沒有看棒球，但自己很支持樂天女孩！尤其是Yuri，真的很漂亮！這次樂天女孩難得來到香港，一定要來見見本人。
雖然今天天公不作美，賽前下起滂沱大雨，但隊長籃籃對於這次的交流，還是感到開心不已。「賽前在足球場上真的好緊張，畢竟不是自己熟悉的場域，希望香港的朋友們都能感受到我們的熱情與活力，之後也歡迎來到桃園，體驗全猿主場的魅力。」籃籃說。
來香港的這幾天，樂天女孩除了與知名搞笑偶像團體ERROR的肥仔和193交流演藝經驗外，也上了Line的網路節目和接受超過10家傳媒的專訪，走在路上被許多粉絲認出，造成不小轟動。
此次隨行的行銷部經理陳元凱表示：「感謝晉峰足球會的邀約，我們自己對於香港粉絲的熱情程度也很驚訝，剛出機場就有人做牌子接機和送上菠蘿油，非常熱情。台灣和香港的距離不遠，相信樂天女孩未來跟香港不管是在演藝的合作或者運動上的交流，肯定會更加的密切。」