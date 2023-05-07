NBA季後賽／AD的一雙長臂有可能阻斷勇士的衛冕之路嗎？

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在G1的賽事中，AD讓對手難以在禁區得分，儘管勇士命中了21顆三分球，也無法取勝；第2場比賽湖人試圖在擋拆中夾擊Stephen Curry、施加給勇士更大的壓力，但灣區在這種情況下顯得非常老練，Draymond Green迅速轉移球形成多打少局面，懲罰了對手。
而第三戰，湖人依然在擋拆中使用比較積極、大膽的方式去防守勇士跳投，第一節Davis沉退的很深，被懲罰幾次後，第二節開始他們開始延阻(Hedge)，重點壓縮持球者的進攻空間。
而洛城之所以能這樣做、而沒有遭到懲罰，全是因為Davis一雙長臂以及他對於場上完美的空間感——始終站在正確的位置、揮舞雙手並影響著Curry、Thompson等人的傳球路線，並且在被過的情況下仍然能去追防封阻，這是其他長人做不到的。
在2021年密爾瓦基公鹿在總冠軍賽大部分時間讓Giannis Antetokounmpo打中鋒，限制住了鳳凰城太陽的進攻，因為他可以換防守到Chris Paul或Devin Booker；在擋拆情況中，他可以在延阻等待主防球員從後追上，並在迅速回位後，繼續做到保護籃框的動作。
在這種情境中，Antetokounmpo就是比Brook Lopez更好的防守者，因為後者守不住後衛，而且在守出去之後往往就回不來了。而Davis是和Antetokounmpo同等級的防守球員，他同樣在這個系列賽中，改變了場上展現出那種影響力，改變攻防格局。
由於Davis在後方的潛在封蓋威脅，因此勇士一些優勢對位變得不是那麼明顯。湖人使用Jarred Vanderbilt和Austin Reaves去防守Curry，他們可以很侵略積極；而做為一支中距離佔球隊得分比例很低的球隊，G1已經證明了，無論三分球投得怎麼順，勇士必須要在禁區得到足夠的分數，才能贏球。
所以關鍵仍在於高位擋拆中，Curry能不能產生足夠大的投籃威脅，讓Davis必須要離開禁區。但這在接下來的系列賽中會越來越困難，因為湖人今天似乎找到了在沉退保護禁區以及上線干擾持球者中的某種平衡。
也就是說，接下來的比賽，變成了簡單的球星較量，若是Davis佔上風，那比賽內容就像是今天這樣，湖人利用對手投籃不進後，進行快速轉換，不斷利用運動能力對勇士內線造成壓力，然後取得罰球上的優勢站上。
而如果Curry能如第2戰那樣找到正確的方式去擊敗對手，那將迫使湖人不斷延伸他們的防線，直到崩潰。系列賽G4將會是一個分水嶺，湖人贏下那將拿下這個系列賽；但若不能，在更大的壓力之下，勇士冠軍的經驗將可能讓他們取得些微優勢。
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