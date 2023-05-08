瘦子自嘲在家地位最低 願當「女兒奴」如同每天侍奉格格
愛奇藝夏天最燃綜藝《中國說唱巔峰對決2023》於昨（6）日首播，節目除了台上精彩的說唱比拚，也放出許多幕後說唱歌手們在後場區閒聊的片段，讓大家能更深入了解他們私下的互動跟性格，其中頑童瘦子在聊天時，提到自己的女兒時，一臉笑意表示：「有女兒真的會讓人格完整。」跟以前性格會不一樣，瘦子也說一樣有女兒的「Mc Hotdog」熱狗也是，跟熱狗熟識的派克特也認同表示：「他看到他女兒，聲音就嗲了。」 瘦子更說自己就是女兒的奴才，每天就像「侍奉格格」一樣，大淵也在一旁附和：「他在家要伺候2個公主，一個老婆一個女兒。」 讓瘦子自嘲：「我在家地位最低的。」談話間盡是對老婆跟女兒的疼愛。
記者侯家瑜/綜合報導
在去年《中國說唱巔峰對決》中為同一隊的楊和蘇與艾熱，分別代表自己的廠牌Woken Day跟種夢D.M.G出戰，2人從昔日隊友變敵手正面對決，表演前必不可少的放狠話環節，平常狠話放的最兇的楊和蘇一反常態，非常溫和地說：「習慣放狠話，但對艾熱我放不出來。」艾熱則說：「Woken Day所有成員裡，只有楊和蘇夠格跟我站在舞台上。」讓看好戲的賽事評論員熱狗嚇到：「艾熱不是為人很謙虛低調的嗎？」艾熱帶來歌曲〈第一回合〉充滿百老匯風格的旋律加上快嘴技巧，受到許多說唱歌手肯定讚美，頑童大淵聽完艾熱的表演驚嘆才第一集舞台就這麼精彩，誇讚：「艾熱表演很好看而且好穩。」小春也表示：「艾熱不是在比賽，他其實就是在享受音樂。」票數出爐，艾熱以121:55壓倒性票數贏了楊和蘇。
另外一場精彩對決是SUP Music的盛宇和成都集團Psy.P，2人一樣在去年節目已經1v1 PK過，這次Psy.P掀起復仇戰再次與盛宇battle，2人台上狠話也是誰都不讓誰，去年Psy.P第一次上節目比較拘謹，這一次再次參加整個人活潑許多，對著大家放話：「我這次就是來狂的。」盛宇也不甘示弱在台上回擊：「今天結束之後，讓你回成都集團打地舖。」2人表演前的一來一往，誰也不讓誰，讓現場觀眾跟說唱歌手熱血沸騰，2人都帶來相當炸的歌曲，但Psy.P最終還是以8票惜敗輸給盛宇，未能實現復仇。