資深女星扛前夫500萬巨債！只靠老人年金度日 白冰冰出手幫忙了
現年70歲的資深藝人司馬玉嬌，因出演過多部電視劇與歌仔戲電影走紅，不過感情生活相當悽慘，不僅經歷2度婚姻，還替前夫扛下500萬元巨債，還一度傳出得靠老人年金過活。對此，資深名嘴粘嫦鈺則爆料，白冰冰曾拜託她，替司馬玉嬌安排工作，沒想到卻讓她「永生難忘！」
記者詹鎰睿/綜合報導
粘嫦鈺在節目《新聞挖挖哇》上分享，目前的她都會幫忙資深藝人安排活動和工作，而大概在5年多前，白冰冰曾請她幫忙，說司馬玉嬌現在非常需要通告，但多次幫忙後，司馬玉嬌到最後都會以突然有事為由婉拒，讓她有些困擾。
直到有次正值2021年疫情時期，當時司馬玉嬌所有通告幾乎停擺，粘嫦鈺剛好幫她談到一份業配藥物保健食品的工作，可以進帳上萬元，司馬玉嬌也馬上答應，還為此特別跑了好幾趟醫院開診斷證明，為了錄影費盡心思。
粘嫦鈺表示，正以為這次一定可以成功時，司馬玉嬌卻突然傳簡訊告知，「這次不能上妳節目了，因為我非常的健康。」原來司馬玉嬌害怕會被外界誤以為是健康狀況亮紅燈，才會決定臨時變掛，這讓粘嫦鈺無奈直呼：「妳可能要對誰不負責任，但我對廠商就不負責任，一句話就把我堵死」，坦言是她碰到「蠻特例」的藝人。