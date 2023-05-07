花生醬、花生糖超好吃！　食藥署警告：未妥善保存恐致癌

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花生製品中的污染物質花生及其製品如花生粉、花生醬、花生貢糖、花生酥糖、花生軟糖等，皆是國人常食用的食品，然因臺灣氣候高溫潮溼，若未妥善保存，花生易孳生黴菌，進而可能產生黃麴毒素或赭麴毒素A污染。
黃麴毒素及赭麴毒素A的危險性目前，黃麴毒素已被世界衛生組織列為致癌物質，其具肝毒素，不僅會傷肝，也會增加肝癌風險；赭麴毒素A會影響腎臟功能，可能引發急性腎衰竭以及腎小管壞死等病變，也有傷肝、致癌的危險性。
製造業者須加強儲運管理食藥署提醒花生及其製品業者，應加強原料及成品之倉儲運輸管理。除避免貯存於潮濕的環境下，應保持乾燥及通風，或存放於冷藏處維持低溫，以降低黴菌生長。建議花生原料儲運溫度爲5~10℃，而花生製品則建議以完整包裝，且冷藏流通販售。
此外，花生及其製品業者應落實執行我國「食品良好衛生規範準則(下稱GHP)」規定，強化品質管制，確保原料與成品符合規定，並可參考「食品製造業者GHP紀錄表單範本集」（https://www.fda.gov.tw>業務專區>食品>食品製造業>02食品良好衛生規範準則GHP）建立表單，確實執行記錄，以維護民眾食用衛生安全。
購買注意事項民眾購買花生及其製品時，要特別注意包裝的完整性，應置於密封罐、袋內免於受潮，開封後應儘早食用完畢，或存放於冰箱維持低溫，以降低黴菌生長，亦可選擇信譽良好的商家，如果產品已超過有效日期或有發黴等異狀，應該避免食用。
文章連結：https://ssur.cc/MJXp3Bz （文章來源／食藥署）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57678
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