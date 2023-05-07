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跨世代／心理健康假放不放非重點　吳思瑤：長期輕視才是問題

▲吳思瑤以過去的國會質詢經驗表示，心輔人力夠不夠、多少學生需要？很多大學校長一問三不知，少有大學把學生心理健康視為首要問題？（圖／NOWnews攝影中心，2023.05.07）
▲吳思瑤以過去的國會質詢經驗表示，心輔人力夠不夠、多少學生需要？很多大學校長一問三不知，少有大學把學生心理健康視為首要問題？（圖／NOWnews攝影中心，2023.05.07）

記者黃仁杰／台北報導

學生自殺事件頻傳，也讓校園的心理健康議題浮上檯面，更因此有大專校院設置了「心理健康假」，不過也掀起正反雙方論戰，由《NOWnews今日新聞》舉辦的「跨世代論壇」今（7）日前進國立台灣師範大學，以「我不是在討拍！讓心理健康假被看見」為題，邀大眾一同關注「心理健康假」議題。立委吳思瑤發言指出，學生心理健康的問題不能只停留在要不要放假的後端討論，而是國人對於心理健康長時間不重視的後果。

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校園對於學生心理健康問題到底有多不重視？吳思瑤以過去的國會質詢經驗表示，心輔人力夠不夠、多少學生需要？很多大學校長一問三不知，大學校長們只想要研究、教學、爭取預算，所有的一級主管全部投入，但卻沒有一間大學把學生的心理健康當成是首要應該重視的問題。

吳思瑤強調，在校園關懷上，不能只鎖定心理健康假要不要放，更應該注意的是國人平時就不注重心理健康，感冒會去看醫生，因為疫情也讓台灣的公衛、醫療體系實力被看見，但衛福部在心理健康的國家預算僅有1.6%，約37億元，其他超過9成都是針對生理健康，我們不能等到學生的心情走到那一霎那，才開始想到底是應該放假比較好？還是去學校有人陪伴比較好？

數據顯示，學生的自殺通報在過去5年暴增8倍，總數有8730件，大學就有2359件，攀升9倍，吳思瑤指出，這就是具體發生在校園的現況，不注重心理健康的結果，自己作為一個國會議員，在乎的是心理健康的檢視機制與學校的軟硬體是否跟得上來。

2021年，全台只有中山和實踐有心理健康假，中山大學不限天數、實踐則為一學期3天，且不需要提供相關證明，吳思瑤說，透過這樣的請假紀錄，學校就能準確掌握學生的健康狀況並實際給予協助，在過去半年來已經新增了10間學校，由於大學自治，外界只能建議校方，或是由學生自治團體倡議，對這樣的成果其實可以看到倡議相當值得，心理健康就是疾病，需要被關切，且心理健康假也能成為校方該把諮商資源放在哪些學生身上的指標。

吳思瑤表示，108和109年，自殺往生的學生有超過6成從沒有尋求過學校的升級輔導制度，有超過5成的學校並沒有開設任何和心理健康相關的課程，「國家必須負起責任，要讓學生的心理健康成為台灣的另一個醫療驕傲」，在總統蔡英文上任之後也啟動了心理健康的提升方案，衛福部在去（2022）年才讓心理與口腔司處分家，這是重要的一步，國家做不好的，民間力量也一起加入，每一個都會是拯救別人的稻草，也期待各個學生自治團體都能以此議題倡議，讓所有的大專校院跟上。
 

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