跨世代／學生心理壓力難負荷！生涯規劃、經濟壓力都上榜

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而學生的壓力主要來源為何？中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇指出，學生遇到最多的狀況第一名還是人際關係，其中又以親密關係，也就是感情問題為首，另外則是家庭因素，不管是中小學或是大學生，家庭對學生個人的影響還是很大。
此外，胡延薇說，還有經濟問題，以學生來說，主要的經濟支柱大部分都來自家裡，國立大學可能好一些，但如果就讀私校，就學貸款造成龐大的經濟壓力，「借錢來唸大學」這樣的壓力是很重的，特別對大三、大四的學生，牽涉到生涯規劃，再加上因為疫情、國際經濟的影響，對就業的風險和不確定性更高，可以看到大學生的壓力也因此上升。再來則是學用落差，高年級的學生訴求前一兩名都有生涯議題。
而對於國中小學生而言，壓力又來自哪裡呢？兒童福利聯盟文教基金會執行長白麗芳表示，兒少的重度壓力和重度憂鬱比例大約是12%、17%，但如果以國外標準，中度就是學校應介入關懷的標準，比例會瞬間拉高至41%，幾乎每兩個就有一個，和疫情後也有關聯性，造成整體需求提高。
白麗芳透露，國高中生第一名是學業壓力、第二名是生涯規劃、第三則是人際關係、第四則是容貌焦慮，再來則是家庭經濟、親子關係，以生涯來看，過去有媒體做過調查，超過4成大學生如果重來願意重選科系，「看心理健康不能只想到很嚴重會自殺，對於生涯規劃的焦慮也是很多人的壓力來源」。
白麗芳也說，以前的大學生壓力真的不現在，以前選填志願不靠興趣而是靠排名，現在年輕人面對的學業壓力更廣泛，甚至在課餘時間需要哪些協助和人際關係交流等，更何況現在又要求斜槓，「真的不是社會說的『草莓族』」。
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