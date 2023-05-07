腸病毒將進入大流行！不只小孩很危險 大人也需小心「1病毒」
Covid-19疫情趨緩降級，不過在防疫措施逐步解除的情況下，不少流行病也在伺機而動準備反撲，其中腸病毒疫情本週也可能進入大流行階段，對此林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢提醒，台灣時序慢慢要進入夏季，家長們除了要替孩子的衛生習慣把關外，日常對食物的清潔以及保存也要更加用心，才能確保自身與孩子不受病毒威脅。
記者張志浩/綜合報導
李柏賢表示，腸病毒的傳染力強，成人、小孩都可能感染，雖然對成人大多沒有症狀或是僅有輕微症狀，但在嬰幼兒身上，則可能造成手足口病、疱疹性咽峽炎，也比較有重症風險，因此多洗手就是最佳預防方式，且隨著夏天即將到來，較溫暖的環境也可能助長各式病毒的活躍，大人們一定要特別留意食物處理的步驟和保存，才能避免其他腸胃道如諾羅病毒的感染。
此外，許多人討論所謂的「免疫負債」，意即人們在脫下口罩等防疫鬆懈後，各式病毒將重新肆虐，對此李柏賢強調，目前的趨勢上來看，其實感染的情況只是回歸疫情前的正常範圍，「畢竟疫情前很少人會沒事帶著口罩或隨身攜帶酒精」，因此在病毒的防範上基本都是一樣的勤洗手、良好的衛生習慣，民眾真的無須過度擔憂。