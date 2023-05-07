跨世代／憂心理假淪翹課用？成大學生會長：請假占比僅9%

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黃康齊表示，許多課堂教授嚴格，有點名、必須到課的狀況，有些學生為了怕被死當，或未來申請研究所，有成績的考量，還是會有請假的需要；大學課堂常常需要分組報告，若有組員請假不到，其實同學之間會相互協調、相互幫助，大學求學較彈性，請心理假不會對報告有太多影響。
外界對學校設置心理假，正反意見不一，有些人擔憂心理假遭濫用、淪翹課用。
黃康齊分享成大施行狀況，成大每學期可請5天「心理調適假」，自111學年下學期上路後，請假比例占最高的是生理假，占整體請假假別的1/3，「心理調適假」僅佔9%，請假學生為學生總數的4%左右，請連續2天以上的學生人數僅0.2%，顯現出學生並未濫用假，且經過短暫休息後，能回到課堂學習，請2天以上，學校也會提供更多協助。
黃康齊說，現行學生請病假需要當天就醫紀錄，有同學就診身心科、定期服藥，吃完藥隔天往往無法去學校上課，但又沒辦法檢具相關證明；學務長曾分享過，看到導生請心理假，進一步關心後才得知學生爸爸出車禍，學生徹夜難眠，才請假休息，不但得到短暫休息，也獲得學務長的關心。
他說，這些狀況都說明心理假無法檢附證明的原因，以及學校除了給假，也要有配套輔導機制，施行後再透過不斷的討論，越修越好。
最後，他分享，學校、學生會除了心理假制度，還能透過多元方法幫助學生正視心理健康議題，如學生會除了與學校周邊的餐廳簽特約外，最近還與諮商、身心科等，簽訂特約，學生去就診可以得到9折，或折價50、100元不等的優惠，學校也針對弱勢學生就診，給予一個月補助1200元。另外，學生會也常常辦各種活動、座談、甚至精油按摩，幫助學生紓壓、彼此互相鼓勵打氣等。
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