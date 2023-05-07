北市酒駕車禍！飛越分隔島撞3車釀1死 駕駛身份起底：律所實習生
台北市文山區木柵路四段與萬芳交流道口，6日清晨5時41分，一輛賓士車下萬芳交流道時，疑因車速過快失控，整台車直接飛越分隔島，往停等左轉的3部轎車衝撞，首當其衝的白色休旅車53歲高姓駕駛，當場遭夾困失去生命跡象，送醫宣告不治，而肇事的26歲鄭姓男子，頭部受傷失去意識，抽血發現酒精濃度達0.86，而他的身份也被起底，為一名正在某律師事務所的實習生，全案將待他甦醒後依過失致死罪送辦。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，鄭姓男子為某律師事務所的實習生，前晚未回家，和朋友在信義區飲酒，清晨酒醉駕車，卻超速使得車輛失控當場飛越分隔島，撞上當時正準備要去上班，停等在左轉紅綠燈的3部轎車，其中高男的休旅車側門被重擊，兩名駕駛均受困車內，警消獲報到場，趕緊協助脫困，但高男因傷勢過重，送往萬芳醫院急救後仍宣告不治，而鄭男仍意識不清，在加護病房中搶救，然經過抽血，鄭男血液中酒精濃度達0.86，換算酒測值0.83mg/l，證實為酒駕肇事。
警方表示，全案將待鄭男恢復意識後，朝公共危險及過失致死罪偵辦。至於另兩輛遭波及轎車，一部為計程車，駕駛未受傷，但車身都因衝撞而有毀損。