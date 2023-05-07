斷聯23年！蔡健雅、陳綺貞驚喜合體開唱 她怕說錯話又不聯絡
金曲歌后蔡健雅（Tanya）本週末在台北小巨蛋舉辦「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」演唱會，一連兩場精采演出，今（7）日她與陳綺貞一起演唱〈路口〉，時隔23年後兩人再度同台，陳綺貞笑說：「不敢亂講話，怕又不聯絡了！」
記者黃雅琪/台北報導
蔡健雅開場以一襲青鳥裝搭乘「宇宙青鳥號」，由離舞台4米高處降落，豔驚四座！但其實蔡健雅是強忍「懼高症」為藝術犧牲，她坦承經過多年訓練後：「現在有進步一點。」但跟別的藝人比起來，自述：「我還是在小學階段吧！」
除了「懼高」，蔡健雅也透露另一個大魔頭是「高跟鞋」，她感嘆以前不管穿多高的鞋跟、即使站一天也都沒啥感覺：「現在完全很困難，才試穿幾秒鐘就覺得腳不舒服哎哎叫！沒想到我也有今天，唱完之後腳不屬於我的了。」
蔡健雅今晚開唱，經典情歌〈思念〉、〈陌生人〉、〈紀念〉、〈Letting go〉令歌迷聽了如癡如醉，演唱到〈路口〉時填詞人陳綺貞驚喜現身合唱，接著再一起唱〈旅行的意義〉全場驚喜不已。
而成就這次的合作其實都是緣分使然！蔡健雅透露，兩人一直都沒有聯絡，直到有次在電梯巧遇對方，種下契機。蔡健雅在與同仁討論嘉賓名單時，遲遲沒有結論，休息時她走到後陽台，突然聽見宇宙告訴她「找綺貞當嘉賓！」她也覺得緣分很奇妙。