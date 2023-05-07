T1／坦言中信確實更強　太陽主帥：休賽季要誠實面對自己並且提升

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加維納賽後感性表示，「感謝太陽球團找我來當總教練，從季初到現在，每個球員都很辛苦，做出的努力我都看在眼裡。這一季球隊有很多人事上的變動，這也顯現在戰績上。但球員在關鍵比賽中有打出該有的表現，我為他們感到驕傲。」
另外，他也稱讚中信主帥李逸驊，直言他把中信帶得很好，「恭喜他拿到年度最佳教練，中信進攻和防守都很穩定，我們此役上半場有做一些修正，但確實對手在實力上更好，打開開關之後，我們就追不上了。休賽季要很誠實面對自己，看要怎麼去加強。」
提到下一季的展望，加維納稱球隊要進入到下一個等級，需要提升化學效應、吸收這一季的經驗，並做出進步。他表示今年隊伍變動很多，人員調配需要和磨合需要時間，大家都還在彼此適應；而另一方他也認為這幾場比賽，對於他們來說是很好的鍛鍊。
「我們有很多球員沒有打職業賽經驗，要真正體驗過這些後，才知道自己欠缺什麼。在近期我們在8天打了5場(實際上是13天內5場)，要是球員沒有這樣的體能，生理和心理會出現撞牆期。」加維納接著說，「我們有這樣的狀況，但中信就沒有，因為他們上季經歷過這些、更有經驗，準備起來就是比我們更好。我們今年就像是他們去年，賽季結束後，有一些實際的東西要去加強。」