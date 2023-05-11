母親節血拚優惠！UNIQLO、GU低至290元 網路滿千折百、送化妝包
母親節幫衣櫃換季，趁優惠血拚起來！國人最愛的UNIQLO、GU，雙雙祭出單品最低290元起的促銷價格，還搭配網路下單滿千送「滿千折百」優惠券、滿額送化妝包活動，帶媽媽換新裝還可以省荷包。
記者蕭涵云/綜合報導
UNIQLO從4月底～5/18(日)推出「美麗女人節」母親節優惠，最划算的就是這一週於5/11(四)，三大爆款明星商品下殺290元起，包括女裝 短版T恤、女裝SUPIMA COTTON圓領T恤、童裝U AIRism棉質圓領T恤，通通290元就可入手；女款無鋼圈美型胸罩（3D包覆）、AIRism無鋼圈美型胸罩（裸感舒適）皆為590元，男裝AIRism超無痕平口內褲也有限定價290元。
而KIDS&BABY童裝也提供超多款驚喜低價商品，舉凡嬰幼兒印花快乾輕便短褲、女童亞麻混紡輕便短褲、牛仔輕便短褲彈性輕便短褲、彈性斜紋輕便短褲等全都是290元限定價。
而且即日起至5/14，於UNIQLO實體店鋪消費滿2,000元即可再抽質感「時尚鏡化妝包組」或會員150元優惠券，中獎率百分百；網路商店會員消費滿2,000元就送「時尚鏡化妝包組」。
GU也從5/5至5/14舉辦「美人祭」，推出多款春夏熱門單品吸睛優惠。最划算鎖定5/12～5/14，女裝棉質迷你T恤只要290元，男裝oversized棉質T恤超值價390元；另外女裝垂墜襯衫、男裝休閒及膝短褲也有390元特價，女裝勾針編織開襟外套、男裝休閒風連帽上衣則只要590元即可入手。
GU即日起至5/14，網路商店單筆消費滿1,000元，並選擇GU實體店舖取貨，即贈滿額優惠券乙張，（5/5～6/30單筆消費滿1,000元折抵100元，限使用乙次；恕不累贈）；於網路商店下單滿額，透過LINE Pay付款並選擇店舖取貨，更可享有LINE POINTS回饋優惠。
並於各實體店鋪推出獨家好禮，5/5～5/14，GU屏東太平洋百貨店獨家推出，消費滿額即贈「限量湯姆熊熊好康券」；5/10～5/12，新竹遠東巨城購物中心店、嘉義耐斯廣場購物中心店、屏東太平洋百貨店更推出親子同樂活動「MY FIRST OUTFIT寶貝的第一次穿搭」特別場。