梅雨鋒面明天繼續轟！氣象局示警「大雨熱區」 1圖看1週天氣
中央氣象局指出，進入5月梅雨季後的第1波鋒面今（7）日影響台灣，從昨晚（5/6）開始就替中部地區帶來許多雨量，預計明（8）日鋒面持續帶來較多的水氣，各地仍有短暫陣雨和雷雨，尤其清晨中部要特別注意局部大雨，週二（5/9）開始天氣逐漸回穩，週三至週五（5/10至5/12）各地多雲到晴，體感溫度溫暖偏熱，週末（5/13至5/14）又有一波新的鋒面報到，中部以北、東半部將再轉為短暫陣雨，後續天氣東向氣象局將持續關注，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局表示，明日鋒面持續在通過，清晨中南部、東南部及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其它地區則有局部短暫陣雨或雷雨；明日白天台灣各地及澎湖、金門、馬祖仍有局部短暫陣雨，而受到東北季風影響，北台灣將明顯偏涼，中部稍轉涼。
中央氣象局提及，週二至週三清晨，東北季風持續影響，北台灣天氣仍涼，但白天開始天氣回穩，僅剩花東地區、南部山區有些零星降雨，週三白天起至週五，東北季風減弱，各地逐漸回溫，屬於「北舒適南暖熱」、各地天氣多雲到晴的天氣型態為主，東半部地區有偶雨、其它山區午後局部陣雨。
中央氣象局說明，週末兩天下一波鋒面開始接近，屆時中部以北、東半部地區及外島有短暫陣雨，但預報不確定性較大，仍需再多觀察，提醒民眾，明日受東北季風影響，台南以北、恆春半島、東半部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級的強陣風，明日晚上至週二，基隆北海岸及東半部沿海地區易有長浪，海邊活動請注意安全。