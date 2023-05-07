梅雨鋒面有料！鯉魚潭、曾文水庫大進帳 雨彈明天繼續炸
中央氣象局表示，今（7）日受到鋒面影響，全台各地降雨情況較明顯，除了中部地區累積較多雨量外，南部也出現一陣陣的雨勢，據水利署水庫水情資料顯示，截至下午5點為止，今日集水區累積降雨量最多的為鯉魚潭水庫，其次是曾文水庫、日月潭水庫、德基水庫、高屏溪攔河堰，數據顯示中南部水庫有明顯進帳，稍稍緩解缺水情況，不過想完全解渴，仍要等待5月下旬至6月的梅雨才更加顯著。
記者張志浩/綜合報導
水利署資料顯示，截至下午5點，今天單日鯉魚潭水庫集水區累積42.55毫米的降雨量，水位從昨日的276.9公尺，上升到277.09公尺，有效蓄水量上升至4052萬平方公尺；第2名的曾文水庫進帳36.7毫米的雨量，有效蓄水量來到3267萬平方公尺。
日月潭水庫截至下午5點，今天單日集水區累積29毫米的降雨量，水位來到740.61公尺，有效蓄水量6983萬平方公尺；德基水庫集水區累積25毫米的降雨量，水位爬升至1375.95公尺，有效蓄水量8535萬平方公尺；高屏溪攔河堰則是進帳17毫米的降雨量。
中央氣象局提醒，明（8）日鋒面持續帶來較多的水氣，各地仍有短暫陣雨和雷雨，尤其清晨中南部要特別注意局部大雨，週二（5/9）開始天氣逐漸回穩，不過南部水庫要充分解渴，還是要等到5月下旬至6月初時，典型的梅雨系統發展起來才能改善，民眾仍要時刻節約用水，珍惜水資源。