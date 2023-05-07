跨世代／增加校園輔導量能　專家籲鬆綁線上諮商限制

近年大專校院紛紛設置「心理健康假」，校園心理健康議題浮上檯面，《NOWnews今日新聞》今（7）日舉辦「跨世代論壇」，以「我不是在討拍！讓心理健康假被看見」為題，邀專家、立委與學生一同關注校園心理健康。針對校園的心理輔導量能，疫情期間為了讓學校的輔導諮商不間斷，教育部曾開放線上輔導，讓不到校的學生也能夠接受諮商。然而專家指出，線上諮商目前仍受法規限制，盼修法完善配套措施並開放線上諮商，讓學生有更多元的選擇。
記者甘庭嘉／台北報導
兒童福利聯盟文教基金會執行長白麗芳指出，線上諮商受《心理師法》限制，因此疫情過後可能就會結束，但是有些學生認為線上輔導比實體輔導更有安全感，因此希望仍有線上的輔導資源。
中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇表示，疫情結束之後，學校漸漸會回覆到原來的狀態，可能只維持線上諮詢、沒有諮商，但是她認為，現在學生都是都是網路原生代，應該要開放線上諮商。
「線上諮商我個人認為很需要」，除了因應部分學生的偏好之外，胡延薇解釋，因為學校並不是24小時開放，然而在學校不開放時學生仍會有諮商需求，因此可能的替代方案，包括透過修法開放線上諮商，完善相關的配套，或是鼓勵各級學校跟醫院診所或心理諮商所配合，讓學生可以就近接受協助，提供學生更多元選擇。
知名作家海苔熊指出，線上諮商推行困難的原因，首先進行線上諮商的心理師必須要接受額外的專業訓練，隔著螢幕能夠做什麼，此外還有資安造成的隱私問題，還有《心理師法》規定必須要在諮商的空間內接案等。