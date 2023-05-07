兒童腹瀉完全照護手冊　關鍵在補充水分

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二、注意腹瀉時的飲食，適時就醫治療：急性腹瀉的首要處置為即時補充水分及預防電解質失衡，以避免脫水。須以清淡飲食為主，避免高油食物及含糖飲料、果汁、茶飲等食物刺激腸胃，造成腹瀉或嘔吐加劇。而市售運動飲料因糖含量高、電解質含量低，一般不能用來代替「口服電解質水溶液」。如果糞便有血絲、嚴重脫水、持續腹痛併有發燒等症狀未改善則應就醫，切勿擅自服用未經醫師指示之止瀉劑。若需服用藥品，請遵照醫師指示，另外服用數日後，症狀若不見好轉，或更加惡化，也應再儘速就醫。
三、養成良好飲食衛生習慣，避免腹瀉情形發生：預防細菌或病毒性腸胃炎，應注意飲食衛生，家長於處理食物前應勤洗手，食物食用前應充分加熱煮熟，避免生食、生飲。另外，如果家中有諾羅病毒及輪狀病毒性腸胃炎的孩童，家長應特別注意環境消毒，接觸到孩童之嘔吐物或病菌殘餘物，應小心處理，可使用適當稀釋後之漂白水，清潔與消毒被污染之環境，避免交叉感染。另提醒，針對諾羅病毒及輪狀病毒等無套膜之病毒，酒精乾洗手效果不佳，應加強用肥皂濕洗手，才能達到預防的效果。
文章連結：https://ssur.cc/CM45BN7 （文章來源／食藥署）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57679
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