佛壇供水總「莫名淨空」！她目擊偷水貓大口狂飲：明明自己有碗
小貓真是百無禁忌啊！日本網友近日發覺自家佛壇上供奉的水杯總是莫名其妙乾涸，怎麼找都沒有發現原因，終於某一天在觀看家中兩隻愛貓追逐玩鬧時，目擊到正在犯案的「偷水賊」，令飼主既驚訝又無奈，笑說：「明明都有幫牠準備自己的碗！」
記者李惠婷/綜合報導
今天的主角是6個月大的虎斑貓「小雪」，在去（2022）年聖誕節時誤入推主家，接著就被他們收養。推主本身就養有一隻貓咪「Mona（もな）」，所以照顧起來得心應手，也有幫兩隻貓準備個別的水碗，但沒想到，頑皮小貓小雪似乎對自己水碗中的水沒有興趣，反而盯上了佛桌上的。
推主指出公公每天都會為佛桌上的水杯換水，可連續三天都發現異常，一般來說倒滿的水杯，每次換水時裡頭都空空如也，雖然感覺奇怪，但家人們也沒有太當一回事，直到某一天推主看見小雪正和Mona玩追逐遊戲，跑一跑似乎口渴，小雪倏地跳上佛桌大口喝水，整個動作一氣呵成，彷彿進行過千百遍，飼主見此才終於了解了「供水怪事」的原因，忍不住笑了出來。
網友回覆「我家貓也一樣，是不是供奉過的水更好喝」、「佛祖都要笑了」、「如果兇手是一隻貓，佛祖和祖先都不會生氣的」、「可愛的通靈貓貓」。影片請點此連結。
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