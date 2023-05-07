墨西哥港口查獲35公斤重芬太尼 墨總統稱從中國青島貨輪走私而來
墨西哥近期指控有芬太尼等鴉片類藥物由中國走私而來，儘管中國外交部嚴正否認該指控，但墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）強調，墨西哥政府將提出證據，證明中國對墨西哥販毒集團非法販運芬太尼。
國際中心楊智傑／綜合報導
芬太尼是比嗎啡效力還要強50至100倍的類鴉片類止痛劑，墨西哥海軍部長歐赫達（Rafael Ojeda）表示，墨西哥官方從太平洋港口拉薩羅卡德納斯（Lázaro Cárdenas）截獲的貨輪上，發現一批重達35公斤的芬太尼及甲基安非他命等毒品，該貨輪從中國東北的青島市出發，經過韓國釜山港，最終才抵達墨西哥。
根據《英國廣播公司》報導，羅培茲歐布拉多表示，墨西哥政府已取得證據顯示芬太尼毒品來自中國。此前，羅培茲已於三月時去信中國國家主席習近平，請求中國幫忙打擊芬太尼毒品。
美國執法單位多次指出，中國是製造和走私芬太尼的主要地區，墨西哥政府也強調該國搜查出來的芬太尼並非從當地生產，而是毒販從中國購買，再經由墨西哥走私至美國。
美國濫用毒品致死案例內，以芬太尼為最大宗。美國當局表示，藥物過量或中毒死亡的案例內，有67%與芬太尼或類似的鴉片類止痛劑有關；中國外交部則回應，中國沒有走私芬太尼往墨西哥的問題，美國社會出現芬太尼橫行「完全是美國自己製造的問題」。