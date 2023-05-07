《人選之人》高副祕超討厭！卜學亮笑納黑粉：被罵的機會不多
卜學亮在Netflix台劇《人選之人－造浪者》飾演一位做事保守又愛搓湯圓的黨部高層「高副祕」，維妙維肖的演出政壇老油條，讓觀眾直呼「好討厭」！卜學亮笑稱過去都是在逗觀眾笑，能被觀眾罵的機會不多，「笑納」觀眾給的演技正面評價。其實卜學亮早在劇場深耕多年，光是今年在果陀劇場，就有包括《ART》、《淡水小鎮》和《最後14堂星期二的課》3齣舞台劇的演出，導演林君陽也稱讚卜學亮經過多年的舞台劇洗禮，演技早已爐火純青。
記者羅凌筠/綜合報導
卜學亮早期在綜藝節目「超級星期天」以「超級任務」的外景主持一炮而紅，後來推出唱片，以《子曰》唱紅大街小巷，加上參與多部電視劇的演出，同時具備了「主持」、「歌手」和「演員」等多重身分，但在2011年，卜學亮接下了果陀劇場推出的《最後14堂星期二的課》舞台劇演出，和被稱為「劇場戲精」的金士傑搭檔演出，探討感性的生命關懷議題，這一演就是12年，成了卜學亮最長壽的舞台劇代表作，在今年年底演出也即將邁向300場，讓觀眾開始看見了「不用搞笑也可以很會演戲」的卜學亮。
對於這次演出《人選之人》收到的好評和迴響，卜學亮謙虛的表示，團隊的每一個演員和工作人員都很優秀，因為自己學校畢業後沒有到過公司上班，為了演出職人劇的主管角色也做了不少功課，「這十多年來舞台劇確實給我很多養分，謝謝金老師和合作的夥伴們，互相交流互相學習，因為不能NG演出，讓自己每一次的上台都是獨一無二的演出。」
卜學亮說，透過舞台劇多年演出的豐富經驗，在後來對於角色的人設會更注意細節，對於劇本的潛台詞也會更加琢磨。卜學亮最後也感性地表示，「希望『演員卜學亮』，有洗掉綜藝味，讓觀眾看到我不同的演出。」