英雄聯盟MSI／PSG無緣晉級！遭北美勁旅直落三　最終8強出爐

我是廣告 請繼續往下閱讀
GG陣容：凱能、維爾戈、阿璃、凱莎、塞特
PSG陣容：卡桑帝、卡力斯、麗珊卓、伊澤瑞爾、卡瑪
首戰GG在2分40秒抓到機會，打野配合下路拿下首殺，12分鐘PSG吃小龍時，中路uboo出現失誤被GG擊殺，取得2比0領先，經濟差也拉開至2000元，17分20秒PSG嘗試在中路開團進攻，不過溝通似乎出現問題，傷害沒有第一拍跟上，反倒被GG打出1換2的結果，24分50秒，GG抓住PSG打野用臉探視野的失誤再拿2個人頭，雖然PSG持續靠拉扯穩住經濟，不過後續仍無法阻絕GG的繞背TP和巴龍團戰發揮，耗時33分56秒，GG拿下第一勝。
🟡BO5第二戰（GG 2:0 PSG）
GG陣容：波比、菲艾、麗珊卓、婕莉、安妮
PSG陣容：吶兒、史瓦尼、塔莉雅、路西恩、娜米
第二戰GG在6分55秒又一次在下路發動進攻拿下首殺，接下來幾分鐘雙方互相發育，直到14分鐘左右GG打野找到機會及殺PSG下路，不過後續所有人集結想挺進時，被PSG在塔下反打一波，打野直接拿下三連殺，22分20秒，PSG守下GG的龍魂點，不過後續在中路GG主動開啟的團戰中敗陣，GG將經濟反超2000元，27分20秒GG仍靠傷害優勢拿下火龍龍魂，並將PSG成員收光，拿下巴龍將優勢滾大，PSG最後無力回天，32分27秒被GG擊敗，處於0比2落後。
🟡BO5第三戰（GG 2:0 PSG）
GG陣容：鄂爾、茂凱、卡桑帝、婕莉、安妮
PSG陣容：吶兒、菲艾、星朵拉、吉茵珂絲、瑟雷西
第三戰開場GG打野直接入野，3分鐘左右抓到機會往下路又打出首殺，不過後續PSG透過團戰順利將人頭和經濟扳平，後續幾分鐘戰況白熱化，22分30秒小龍團戰開打，雖然Wako瘋狂輸出，但無奈GG陣容泰坦，沒能打贏，GG1換4順勢拿下巴龍，GG穩定將雪球滾大，並針對Wako不斷做進攻，後續又再拿下一條巴龍，PSG無力回天，最終3比0帶走勝利。PSG也結束本屆MSI旅程。
而本屆英雄聯盟「MSI季中邀請賽」8強也正式出爐，分別是由韓國聯賽（LCK）的GEN.G、T1；中國聯賽（LPL）的JDG、BLG；歐洲聯賽（LEC）的MAD、G2；北美賽區（LEC）的C9、GG。8支戰隊後續將兩兩分為4組，全程採用BO5雙敗淘汰賽賽制，每組的勝隊可直接進入下一階段的分組賽，落敗的隊伍則會進入敗部組嘗試爭奪冠軍賽門票，總結來說，進入小組賽階段後，只要輸掉兩場BO5，本次MSI之旅就會劃上句點。