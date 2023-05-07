「華航林依晨」也搭到星宇航空！怒轟2大問題：應變能力讓人難受

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直到7日早上10點，趙筱葳才透露已經滯留機場18個鐘頭，「整個機場都要逛遍了，沒有任何進一步的安排，看來星宇真的沒有辦法了」，語氣中透露出百般無奈，下午4點才拍下坐在飛機上的窗外風景照片準備回家，直呼：「Home Sweet Home，就像夢一場！」
事情曝光後，收到許多網友私訊關心的趙筱葳，也在IG上整理所有經過，「我搭的這班JX803不是因為氣候問題而延誤，是因為與前一班旅客併飛，加上一連串決策導致班機延誤20小時至隔日」，不解自己的貼文會被外界刻意帶風向。
趙筱葳強調，她們不愉快的體驗是星宇航空的誤判、拖延告知決策，「導致我們這班803乘客本可以準時起飛，卻在飛機上待了7小時，又在候機室等12小時」，直言「遲緩的應變能力讓人難受。」
趙筱葳坦言，自己真的是上到一課，承諾下次要帶長輩出國，會再多評估航空公司的營運經驗、航空資源等等，「也為我後半年的長途旅行提高許多經驗值。」
最後趙筱葳也給所有乘客建議，「航空公司核心的價值是，安全準時地把旅客從甲地送到乙地，不是吃飯、喝水！我們是搭乘交通工具，不是到餐廳吃飯，真的不要再因為食物、服務流程對空服員發火，這只會讓航空公司把我們當食客應對啊！」