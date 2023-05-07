春季反攻在即！烏克蘭國防部長「打預防針」 降低西方國家期待
烏克蘭去年冬季以來持續向俄軍發動反攻，烏軍表現超出世界預期，而烏克蘭國防部長受訪時則坦言，反攻未必能取得重大戰果。基輔當局呼籲西方國家「期望不要過高」同時，也擔心反攻行動不僅達不到宣傳目的，實際結果更讓與俄羅斯的談判面臨更多壓力。
國際中心楊智傑／綜合報導
2022年12月起，俄軍開始沿前線修築龐大防禦工事，以便應對烏方發起的戰略反攻。根據《華盛頓郵報》6日報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）提到烏克蘭確實準備反攻行動，但他擔心如果烏軍「達不到西方期待」，那麼烏克蘭將會失去國際軍事援助，「各界高估了我們的反攻行動」，他強調實際戰事結果可能會令那些期待看到「顯著進展」的人失望。
列茲尼科夫認為，西方國家若真的開始對烏克蘭失望，那麼基輔當局就被迫面臨與莫斯科談判，此類會談勢必會與俄烏主權領土交涉有關，這一直來都是烏克蘭的底線，基輔當局堅決不接受為此進行談判。
烏克蘭總統澤倫斯基則提到，烏軍反攻時間取決於天氣與西方交付武器情況，隨著反攻號角響起，烏克蘭缺乏的遠程打擊能力武器持續使其處於劣勢，然而基輔的合作夥伴們擔心這類軍事設備可能被用於俄羅斯本土，導致雙方局勢升高。
澤倫斯基提到，去年11月烏克蘭軍方奪回南部城市赫爾松後，遲遲無法將俄羅斯軍隊趕出他們掌控的領土，原因就在缺乏了遠程武器，因此無法向聶伯河對岸出擊。他強調，烏克蘭軍方必須「盡力贏得更多戰役」，藉此證明外界沒有白相信他們，同時也向同盟國證明他們的實力。